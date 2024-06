Google má obrovský problém s AI: užívateľom radí jesť kamene, či pridať na pizzu lepidlo, toto je príčina

Google v USA predstavilo novinku „ AI Overview“, ktorá používateľovi priamo odpovedá na hľadaný výraz s využitím umelej inteligencie. V praxi má však funkcia obrovské problémy. Nevie rozoznať iróniu a sarkazmus od reálnych faktov, upozorňuje web XDA Developers.

Výsledkom tejto chyby je, že užívateľom Google radí nezmyselné veci, ktoré v niektorých prípadoch môžu hraničiť s nebezpečenstvom. Google napríklad radil použitie Nutelly namiesto chladiacej pasty pre procesor v PC.

Taktiež užívateľom radil každodennú konzumáciu kameňov kvôli obsahu minerálov a vitamínov. Ďaľšia z bizarných až priam nebezpečných rád bolo primiešanie lepidla do syru na pizzu.

Nová funkcia v je zatiaľ dostupná len v USA. Plánom Googlu je „AI Overviews“ postupne rozšíriť do ďalších krajín. Ak novú funkcionalitu Google neopraví, môže spôsobovať problémy. Odpovede môžu negatívne zasiahnuť napríklad technicky menej zdatných užívateľov, seniorov či melé deti. Tí môžu mať v nikeotrých prípadoch problémy s rozlišovaním AI generovaného obsahu od reálnych odpovedí.

Make sure to keep up your daily rock protein diet folks pic.twitter.com/huKzkw9xM0

Google AI overview suggests adding glue to get cheese to stick to pizza, and it turns out the source is an 11 year old Reddit comment from user F*cksmith 😂 pic.twitter.com/uDPAbsAKeO