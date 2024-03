Zverejnili rebríček najvplyvnejších influenceriek na Slovensku. Tváre z reality šou by si v ňom hľadal márne

Medzi 15 najlepších sa dostali aj tváre známe z televíznej obrazovky.

Magazín Forbes zverejnil rebríček najvplyvnejších slovenských influenceriek na sociálnych sieťach. Medzi top 15 sa okrem blogeriek a influenceriek dostali aj mená známe z televíznych obrazoviek.

Podľa výsledkov agentúry GroupM na základe prieskumu Influence Power Index Forbes zverejnil mená tých najlepších spomedzi vybratých 137 influenceriek a celebrít, ktoré sa dostali do užšieho výberu.

„Už dlhšie to nie je len o beauty blogerkách, dnes v online priestore nájdeme množstvo inšpiratívnych žien, ktoré sa venujú širokému spektru obsahu rovnako ako mužskí influenceri,“ povedala na margo prieskumu social content manažérka vo Wavemaker Slovakia Petra Molnárová.

Do akej miery dokážu influencerky naozaj ovplyvniť?

Okrem Influence Power Index skóre si pri analýze všímali aj tzv. influence funnel. „Influence funnel nám hovorí, nakoľko nás influenceri ovplyvňujú, či je teda influencer naozaj influencer v pravom zmysle slova. Influence funnel v sebe spája viacero atribútov – či je influencerka vnímaná ako expertka v určitých témach, či jej ľudia veria, či by si od nej dali poradiť, či by si dokonca na základe jej odporúčania niečo kúpili,“ vysvetlila Head of Data & Analytics Barbora Gabrižová z GroupM.

Na prvom mieste sa umiestnila moderátorka Lenka Raimanová Šóošová, na druhom mieste skončila fashion a lifestyle blogerka Sweet Lady Lollipop – Ivanka Antal (Petrušová) a trojicu najvplyvnejších uzavrela Beth.sal – Alžbeta Saloňová.

Rebríček top influenceriek na Slovensku s najväčším vplyvom

Meno influence funnel povedomie (awareness) 1. Lenka Raimanová Šóošová 130 71 percent 2. Sweet Lady Lollipop – Ivanka Antal (Petrušová) 130 10 percent 3. Beth.sal – Alžbeta Saloňová 127 13 percent 4. Tamara Šimončíková Heribanová 127 22 percent 5. Ema Müllerová 125 32 percent 6. Mária Zelinová 122 10 percent 7. Martina Takáčová 122 10 percent 8. Babsy Jagušák Heribanová 121 16 percent 9. Adriana Poláková 121 60 percent 10. Natália Pažická 119 8 percent 11. alexgodaly – Alexandra Godályová 118 12 percent 12. Monika Hilmerová 117 70 percent 13. Kristína Svarinská 116 73 percent 14. Soňa Skoncová 116 26 percent 15. Becca – Katarína Balážiová 116 13 percent



Vo svojej tvorbe sa naše influencerky najviac venujú najmä témam ako starostlivosť o deti (91 percent) a beauty (90 percent), varenie a gastro (83 percent) či dom a záhrada (79 percent). Naopak, najmenej na internete pokrývajú témy, ako sú financie, elektronika, softvér a mobilné apky.