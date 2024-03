Toto vreckové sa oplatilo. Súrodenci ešte chodia na základnú školu, no za našetrené peniaze si už kúpili dom

Ich otec údajne iba chce, aby malo každé z detí v budúcnosti svoj vysnívaný domov.

Inflácia na trhu nehnuteľností je dnes jednou z najdiskutovanejších tém. Bývanie, ktoré stálo pred 20 rokmi 100-tisíc, má v súčasnosti niekoľkonásobnú hodnotu. Austrálska rodina tak k neustálemu zvyšovaniu cien zaujala vlastné stanovisko – všetky z ich troch detí, ktoré nemajú ani len 15 rokov, už majú vlastné domy.

Otec rodiny a podnikateľ Cam McLellan tak chcel zabezpečiť, aby žiadna z jeho ratolestí nemusela pre nedostatok peňazí v budúcnosti oželieť svoj vysnívaný domov. Tak dával počas dvoch rokov vtedy ešte len 12-ročnému Angusovi, 11-ročnej Lucy a 6-ročnej Ruby každý deň vreckové s cieľom naučiť ich finančnej zodpovednosti a gramotnosti.

Deťom dával nemalé peniaze

Súrodencom sa tak podarilo ušetriť takmer 3500 eur, ktoré okamžite investovali do domu so štyrmi spálňami, informuje portál LADbible. Deti však zaplatili len zálohu a o zvyšok financií sa postarali ich rodičia. „Neexistuje spôsob, ako by si dnešné deti mohli dovoliť vlastné bývanie bez cudzej pomoci,“ vysvetlil pre miestne médiá. Nehnuteľnosť, ktorá pred rokmi stála 401-tisíc eur, je dnes vyčíslená na takmer 600-tisíc eur.