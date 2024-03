VIDEO: James Blunt to na koncerte v Bratislave poriadne rozbalil, predviedol aj stage diving. Fanúšikovia pri dotyku s ním šaleli

Fanúšikovia s ním v publiku na plné hrdlo spievali všetky srdcovky.

Britský popový spevák James Blunt v stredu 6. marca 2024 odohral v rámci turné The Who We Used To Be Tour koncert v Bratislave. V bratislavskej Tipos Aréne (na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu) odohral tie najväčšie hity.

Fanúšikovia s ním v publiku na plné hrdlo spievali srdcovky, ako sú Goodbye My Lover, Postcards, You’re Beautiful či 1973 a mnohé ďalšie. Spevákovu blízkosť si prítomní užili na vlastnej koži, a to doslova. V jednom momente predviedol stage diving, keď sa hodil rovno do hľadiska, a ľudia doslova šaleli.

James Blunt je držiteľom dvoch ocenení Brit Awards, dvoch Ivor Novello Awards, dvoch MTV Video Music Awards a na konte má aj päť nominácií na Grammy.

