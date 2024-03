Úspešný slovenský seriál Čas nádejí dostane druhú sériu. Tvorcovia historickej ságy prezradili detaily

Obrovský diváckym úspechom Čas nádejí po obľúbenom markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám potvrdil trend historických projektov.

Seriál Čas nádejí z dielne verejnoprávneho rozhlasu a televízie sa po odvysielaní zaradil k najúspešnejším programom RTVS. Podľa portálu mediaboom.sk seriál opakovane dosiahol rekordnú sledovanosť, čím tvorcov inšpiroval k pokračovaniu.

Dobový seriál sledovalo priemerne 513-tisíc divákov v univerzálnej skupine. V histórii RTVS ho prebehol iba seriál Hniezdo z roku 2020.

Osudy hlavných postáv budú pokračovať

Osud hlavných postáv tvorcovia nechali otvorený, čím umožnili rozšírenie príbehu. Po osemdielnej rodinnej ságe, ktorá zachytáva život rodiny Violovských v odbobí od prvej svetovej vojny až do roku 1951, sa diváci môžu tešiť aj na druhú sériu.

Na pokračovaní sa už pracuje

Verejnoprávna televízia už pracuje na pokračovaní. „Dramaturgia RTVS už pripravuje druhú sériu seriálu Čas nádejí. V súčasnosti je príprava v štádiu písania scenárov,“ povedal PR manažér RTVS Filip Púchovský.

„Ak ste jedným z fanúšikov a chcete vedieť, ako budú pokračovať osudy Rózy, Gézu, Gréty alebo Vojtu, máme pre vás skvelú správu,“ naznačila RTVS na webe. Pokračovanie si vypýtali fanúšikovia. V komentároch na sociálnych sieťach sa už po odvysielaní prvej časti kopili komentáre so žiadosťou o pokračovanie príbehu.

Druhá séria by mohla byť zasadená do obdobia socializmu, normalizácie po roku 1968 a vyvrcholiť by mohla rokom 1989.

Portál mediaboom.sk naznačil, že by sme sa ho mohli dočkať najskôr o dva roky, čím by RTVS potvrdila trend z minulých projektov. Zmeny vo verejnoprávnej televízií, ku ktorým sa podľa avízam z ministertva schyľuje, však produkciu môžu výrazne spomaliť.