Český psychológ čelí kritike. Vo vysielaní povedal, že priemerný homosexuál má sex s 500 až 1 000 partnermi

Psychológ Jeroným Klimeš v Českej televízii urazil homosexuálov, vraj sú promiskuitní.

Homosexuáli podľa jeho slov často menia partnerov. V relácii 90’ v Českej televízii to povedal psychológ Jeroným Klimeš, ktorý v stredu rozprával o aktuálnom dianí v Česku. Poslanci mali totiž na programe schvaľovanie legalizácie manželstiev párov rovnakého pohlavia, zákon zatiaľ neumožňuje registrovaným párom adoptovať si deti.

Klimeš svojím tvrdením, že gayovia sú vo všeobecnosti promiskuitní, vyvolal vlnu kritiky. V relácii rozprával o tom, že pri adoptovaní detí je dôležitá aj sexuálna orientácia partnerov, pretože heterosexuálne domácnosti majú vraj iné zvyky ako tie homosexuálne.

Keď sa ho moderátorka spýtala, čo tým myslí, vysvetlil: „Môžem byť trošku impertinentný? Koľko ste mali sexuálnych partnerov?“ položil moderátorke otázku a pokračoval: „Priemerný homosexuál ich má sto až päťsto. Je mi jasné, že do toho čísla ste sa nikdy nedostali.“ Doplnil aj to, že každý tretí homosexuál má za svoj život tisíc sexuálnych partnerov.

Pri týchto vyjadreniach sa odvoláva na sexuológov, ktorí by to vraj vedeli potvrdiť. Keďže však neuviedol konkrétne výskumy, redakcia iDnes ho s tým konfrontovala. Tej ozrejmil, že vychádza zo štúdie z roku 2022 v BMC Medical Research Methodology. Redakcii povedal: „Viete, čo ma na tom hnevá? Keď už to takto robia, tak nech sa k tomu hrdo hlásia. Prečo ja mám dokazovať, čo je o nich známe?“

Okrem iného Klimeš riešil aj adopcie detí homosexuálnymi pármi. „Ja osobne som toho názoru, že by sa pri týchto adopciách deti mali dávať skôr heterosexuálnym párom, pretože tam to dieťa zrejme bude heterosexuálne.“ Tvrdil aj to, že homosexuálne páry mohli manželstvá už dávno uzatvárať, no do tohto zväzku chcú vstúpiť len 2 % týchto párov.

Na Klimešove mediálne vystúpenia reagujú viacerí ľudia. V roku 2019 Českomoravská psychologická spoločnosť upozorňovala na to, že niektoré jeho vyjadrenia nie sú v súlade s odbornými a etickými princípmi psychologickej činnosti a s elementárnou slušnosťou.

Tentoraz používatelia sociálnych sietí upozornili aj na to, že Jeronýmovi Klimešovi v roku 2013 organizácia Proud udelila dúhovú anticenu bePROUD za neetické šírenie neznášanlivosti voči gayom, lesbám a rodičom rovnakého pohlavia.