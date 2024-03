Herečka zo seriálu Sopranos si založila Onlyfans: Do niekoľkých hodín som si vyplatila exekúciu na dom

Drea de Matteo bola na mizine, a tak si založila účet na Onlyfanse. Do niekoľkých hodín si vyplatila exekúciu na dom.

Hviezda seriálu Sopranos Drea de Matteo (52) si založila Onlyfans, kde predáva svoje erotické fotky a videá. Pre DailyMail povedala, že si v auguste minulého roka založila účet. Ľudia sa k jeho obsahu mohli dostať už za 15 dolárov mesačne.

„Zachránilo nás to. Onlyfans mi zachránilo život, stopercentne. Nemôžem uveriť, že to hovorím, ale skutočne nás to zachránilo. Ak ma za to niekto chce odsúdiť a zosmiešniť, nech sa páči. Len dúfam, že sa nikdy neocitnú v situácii, v akej som bola ja, keď som sa bez peňazí musela starať o dve malé deti (16 a 13 rokov, pozn. red.). Zachránilo to aj náš dom a navyše som zarobila dosť na to, aby som začala Ultrafree.“



Zdroj: HBO



Ultrafree je módna značka, ktorú herečka naštartovala. Predtým ako si založila účet na Onlyfanse, mala na bankovom účte okolo desať eur. Herečka sa okrem starostlivosti o dve deti musela vyrovnať aj so smrťou svojej matky. Jej druhej matke zase došli peniaze a nemala ako zaplatiť za starostlivosť, ktorú ako pacientka diagnostikovaná s demenciou potrebovala.

Jej dom bol v exekúcii a prišla by o všetko. Už po niekoľkých hodinách na Onlyfanse však zarobila dosť na to, aby ho zachránila.

Herečka priznala, že herecké ponuky jej prestali chodiť v období pandémie, najmä pre to, že nesúhlasila s povinným očkovaním. Pre jej antivaxerské stanovisko s ňou zrušil kontrakt aj jej agent. Herečke nevadí, čo si o nej ľudia myslia. Hovorí, že si radšej ochráni rodinu ako svoju tvár či imidž.