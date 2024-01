Milly Alcock z House of the Dragon si zahrá Supergirl v novom svete DC. Dostane aj vlastný film

Jedna z najlepších herečiek seriálu House of the Dragon posilňuje prepojený svet DC filmov a seriálov.

Šéf štúdia DC James Gunn (trilógia Strážcovia galaxie) si vybral svoju Supergirl. Supermanovu sesternicu stvárni Milly Alcock, známa ako Rhaenyra z House of the Dragon. Dvadsaťtriročná herečka si zahrá postavu Kary Zor-El vo vlastnom filme zvanom Supergirl: Woman of Tomorrow. Ten však vyjde v kinách až o niekoľko rokov.

Je tak veľmi pravdepodobné, že sa Alcock objaví v role Supergirl oveľa skôr, možno už budúci rok v snímke Superman: Legacy. Jej vlastný film zatiaľ nemá režiséra a aktuálne preň len vzniká scenár z pera scenáristky menom Ana Nogueira (Upírske denníky).

Táto Supergirl bude iná, než na akú sú diváci zvyknutí. Zničenie svojej domovskej planéty Krypton sledovala ako 14-ročné dieťa, čo ju poznačilo viac, než keď z nej odchádzala ako nemluvňa v iných komiksových príbehoch. Postavu Supergirl diváci mohli naposledy vidieť v minuloročnej komiksovke The Flash, kde ju stvárnila skvelá Sasha Calle.