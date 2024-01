Priateľ jej vagínu označil za neestetickú, tak si ju dala kvôli nemu premodelovať. Lekár však zašiel príliš ďaleko, teraz trpí

Doktor jej odstránil nielen veľkú časť pyskov ohanbia, ale aj klitoris a záhyb kože, ktorý obklopuje jeho vrchnú časť. Venesa lekára zažalovala a dostala šesťciferné mimosúdne vyrovnanie.

47-ročná Venesa Vaughn podstúpila operáciu svojho pohlavného orgánu, ktorý sa jej priateľovi a ani jej samotnej jednoducho nepáčil. Argumentovala tým, že keď ju porovnala s hviezdami filmov pre dospelých, ich intímne partie boli úhľadnejšie, informoval o tom The Sun.

Poslednou bodkou pre Venesu bolo, keď priateľ povedal o jej vulve, že je „najhoršia, akú kedy videl“. Rozhodla sa teda pre plastickú operáciu. Po lekárskej konzultácii ju aj v júni 2020 podstúpila. Operácia zahŕňa skrátenie alebo pretvarovanie vagínových pier. Procedúra je momentálne jeden z najrýchlejšie rastúcich trendov kozmetickej chirurgie po celom svete.

Zákrok však lekár zbabral. Venesa sa v takmer 10-minútovom videu na Tiktoku rozhodla prehovoriť o tom, čo všetko sa jej stalo, a zverejniť detaily.

Výsledok ju prekvapil

Operácia ju vyšla na 3 500 dolárov a táto nemalá suma jej mala garantovať profesionálny lekársky úkon. Nemocničný personál mal všetku jej dôveru.

Lekár jej však odrezal o tri centimetre pyskov ohanbia viac, než požadovala, a v nasledujúcich mesiacoch ju zanechal v neskutočných bolestiach.

„Povedala som mu, že chcem, aby to bolo orezané, nechcela som, aby to celé zmizlo, len som nechcela, aby to trčalo. Verila som mu,“ povedala žena z austrálskeho mesta Melbourne.

Dodala, že doktor jej odstránil nielen veľkú časť pyskov ohanbia, ale aj klitoris a záhyb kože, ktorý obklopuje jeho vrchnú časť.

Po zbabranej operácii má Venesa ťažkosti pri chôdzi a trpí pálčivou bolesťou. Rovnako zápasí s niekoľkými dlhotrvajúcimi problémami vrátane bolestivého sexu a opakujúcich sa infekcií močových ciest.

Po tom, ako lekára zažalovala, dostala ako odškodné šesťcifernú sumu. Momentálne o svojej skúsenosti otvorene rozpráva a varuje ženy pred neprofesionálnymi úkonmi.