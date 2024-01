VIDEO: Akčné batoľa prefackalo spiaceho otca. Toto sa mu nepáčilo

Poznáš to, chrápanie dokáže zobudiť každého. Pozri sa, ako sa s tým vyrovnalo toto batoľa.

Zvuk chrápania zobudí takmer každého. Svoje o tom vie aj mladá čínska rodina, ktorá koncom minulého roka zachytila toto úsmevné video. Záznam od agentúry AP zobrazuje spiaci pár a jeho ročné dieťa.

Ako reakciu na otcovo silné chrápanie mu jeho ratolesť uštedrila poriadnu facku. Keď to nepomohlo, udrelo ho ešte raz, no silnejšie. To už otca zobudilo a hlasno skríkol, dieťa sa uložilo naspäť k mame, ktorá sa na celej situácii od srdca smiala.

Video sprostredkoval britský denník The Daily Mail na svojom facebookovom účte.