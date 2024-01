Novou Miss USA je vojenská pilotka

Prestížna súťaž krásy Miss America má novú víťazku. Tá ľudí zaujala najmä svojím príbehom. Reprezentantka štátu Colorado sa volá Madison Marsh, má len 22 rokov a je poručíčkou amerického letectva, informuje portál CBS News.

Je vôbec prvou aktívnou vojačkou, ktorá takýto titul vyhrala. Na sociálnych sieťach jej gratulovali mnohí fanúšikovia. K jej víťazstvu sa vyjadrili aj guvernér Colorada Jared Polis a starosta mesta Colorado Springs, kde kráska navštevovala vysokú školu. „Mesto Colorado Springs vám želá všetko dobré. Inšpirovali ste nespočetné množstvo mladých dievčat, aby snívali vo veľkom a mierili ku hviezdam,“ komentoval príspevok americkej armády na sociálnej sieti X starosta.

Congratulations to our very own #Airman, 2nd Lt. Madison Marsh, aka Miss Colorado — who was just crowned @MissAmerica 2024! Marsh is the first active duty servicemember to ever win the title.#AimHigh pic.twitter.com/3RuDu5CulW