Mladá influencerka údajne zabila svoju dvojníčku, aby nafingovala vlastnú smrť. Mŕtve telo našli v aute pri Dunaji

Z údajnej obete sa stala hlavná podozrivá. 24-ročnej beauty blogerke Shahraban teraz hrozí za vraždu doživotie.

Nie vždy je všetko tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Niekedy práve tie najjednoduchšie a najlogickejšie vysvetlenia môžu byť kompasom do slepej uličky. Na vlastnej koži to zistili aj nemeckí policajti, ktorí v auguste minulého roku museli riešiť jeden z najkurióznejších kriminálnych prípadov v histórii celej krajiny.

Keď v kufri Mercedesu našli telo dobodanej ženy, boli si takmer istí, že mŕtvola patrí majiteľke auta, 24-ročnej beauty blogerke Shahraban K. Telo vyzeralo úplne totožne ako Shahrabanino, čo dokonca zmiatlo aj jej rodičov, ktorí obeť identifikovali ako svoju dcéru.

Už sa zdalo, že polícia obeť pozná a môže začať naplno pátrať po páchateľovi, keď prišla šokujúca správa z pitvy. Písalo sa v nej, že telo patrí inej žene. V tomto momente sa celé vyšetrovanie otočilo naruby a policajti mali pred sebou úplne iný prípad. Trápili ich otázky typu Kto je ich obeť a Kam sa podela skutočná Shahraban K.?

Čoskoro sa polícii podarilo zistiť, že v rovnakom čase v krajine zmizla aj iná žena – ďalšia blogerka, Khadidja O. Hoci životy dvoch žien vôbec nič nespájalo, predsa len mali niečo spoločné: veľmi podobný vzhľad.

Keď testy DNA potvrdili, že telo skutočne patrí Khadidji, policajti mali v rukáve prvý kus skladačky. Všetko napovedalo tomu, že za vraždou by mohla stáť práve údajná obeť s motívom nafingovať vlastnú smrť. Na stole im pristál mimoriadny prípad, ktorý nemecká tlač trefne nazvala: „vražda dvojníčky“.

Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na to, prečo si je nemecká polícia takmer istá tým, že vraždu spáchala údajná obeť, a čo Shahraban mohlo k tomuto hroznému činu dohnať, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť prémiový obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto ak sa ti naše články o najhorších vrahoch a nevyriešených vraždách páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Zjavne jednoduchý prípad sa zamotáva

Ako píše portál The Guardian, 16. augusta 2022 našli policajti v meste Ingolstadt v južnom Nemecku zaparkovaný Mercedes, v ktorého kufri ležalo mŕtve telo mladej Nemky. Logicky, sa podľa nájdených dokladov totožnosti obete domnievali, že pôjde o majiteľku vozidla, 24-ročnú Shahraban K. s iránskymi koreňmi.

Policajtov v ich domnienkach utvrdili aj samotní rodičia obete, ktorí mŕtve telo identifikovali ako svoju dcéru. Povedali im, že Shahraban krátko pred svojím zmiznutím vycestovala do Ingolstadtu, aby sa stretla so svojím bývalým manželom. Keď sa rodičom dlhší čas neozývala, vybrali sa do mesta, aby ju našli. Výpoveď rodičov Shahraban policajtov teda ešte utvrdila v tom, že poznajú obeť.

Shahraban K. a jej dvojníčka, ktorú našli mŕtvu v aute. Zdroj: Youtube/@Rachel Shannon True Crime

Všetko sa však zvrtlo na ďalší deň po identifikácii tela rodičmi, keď vyšetrovatelia dostali od forenzných špecialistov pitevnú správu. Výsledky správy každého prekvapili. Písalo sa v nej, že nájdené telo nepatrí Shahraban K. Nemka, ktorú doteraz považovali za obeť, mala totiž údajne na tele tetovania, ktoré súdni lekári nenašli, píše The Guardian.