Toto sú najsilnejšie cestovné pasy za rok 2024. Slovenský sa dostal až do TOP 10

Slováci sa so svojím cestovným dokladom dostanú až do 186 krajín sveta.

Spoločnosť Arton Capital zverejnila The Henley Passport Index, rebríček najsilnejších cestovných pasov. Poradie zostavili podľa počtu destinácií, do ktorých sa ich držitelia dostanú bez víz, a to na základe exkluzívnych údajov Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov (IATA).

V rebríčku zoradili 193 členských krajín OSN a šiestich území – Taiwanu, Macaa, Hongkongu, Kosova, palestínskych území a Vatikánu.

Na prvom mieste sú pasy Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Singapuru a Španielska. Ich držitelia sa bez víz dostanú do 194 krajín sveta. S rozdielom jednej krajiny obsadili druhé miesto krajiny Fínsko, Južná Kórea a Švédsko.

Slovensko sa aj tento rok udržalo v prvej desiatke najsilnejších pasov na svete. Spolu so Slovinskom a Lotyšskom sa slovenský pas umiestnil na deviatej priečke. Jeho držitelia sa môžu bez problémov dostať do 186 destinácií po celom svete.

Rebríčku na popredných miestach dominujú európske a ázijské krajiny. Najslabší pas majú cestovatelia z Afganistanu. S pasom sa bez víz dostanú iba do 27 krajín.

Top 10 najsilnejších pasov

Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Singapur, Španielsko (194 destinácií) Fínsko, Južná Kórea, Švédsko (193 destinácií) Rakúsko, Dánsko, Írsko, Holandsko (192 destinácií) Belgicko, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo (193 destinácií) Grécko, Malta, Švajčiarsko (190 destinácií) Česká republika, Nový Zéland, Poľsko (189 destinácií) Kanada, Maďarsko, Spojené štáty americké (188 destinácií) Estónsko, Litva (187 destinácií) Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko (186 destinácií) Island (185 destinácií)