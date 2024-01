Český komik Štepán Kozub oznámil pauzu. „Dostal som sa na hranu, liečim sa,“ odkázal v emotívnej rozlúčke

Na nejaký čas sa rozlúčil so svojimi fanúšikmi.

Známy český komik, herec a umelecký riaditeľ divadla Mír Štepán Kozub na svojom Instagrame zverejnil stories, kde sa rozlúčil s fanúšikmi. „Vážení priatelia, nepíše sa mi to úplne najlepšie, ale na nejaký čas sa s vami budem musieť rozlúčiť. Aj tu na sociálnych sieťach, aj na živých vystúpeniach.“

Rozpísal sa aj o svojom zdraví, nešpecifikoval však, z čoho presne sa lieči. „Zdravie je dôležitejšie a ja som sa bohužiaľ dostal na hranu. Liečim sa. Nie je to ľahké.“

„Vzhľadom na veľké pracovné vyťaženie a dlhodobé zažívacie a respiračné problémy sa Štěpánovi pred niekoľkými dňami v neskorých nočných hodinách priťažilo natoľko, že mu museli poskytnúť lekársku pomoc,“ doplnila pre Blesk hercova manažérka Dominika Kašovská.

V decembri sa v českých médiách objavila správa, že sa Kozub a jeho manželka rozviedli. Čo sa medzi dvojicou stalo, zatiaľ bližšie nešpecifikovali. Pár exmanželia tvorili už od študentských čias a majú spolu trojročnú dcéru Anežku.

Zatiaľ nie je jasné, aká dlhá bude hercova prestávka a kedy sa vráti k práci. Čoskoro by sa však mal zúčastniť na nakrúcaní filmu, v ktorom bude hrať českého spisovateľa Jaroslava Haška. Režírovať ho bude David Lanka, jeden z tvorcov filmu Spolu, kde sa Kozub objavil po boku Veroniky Žilkovej ako duševne chorý človek. Film by mal byť uvedený do kín v roku 2025.