KVÍZ: Uhádneš, koľko rokov majú legendárne slovenské rapové albumy?

Hoci by si to na ne nikdy nepovedal, niektoré hity vyšli pred viac ako dekádou.

Rap môžeme v dnešnej dobe nepochybne zaradiť medzi najpočúvanejšie hudobné žánre, a to nielen vo svete, ale i na Slovensku. Aj keď si to možno človek neuvedomuje, z undergroundu do mainstreamu sa nedostal za rok ani za dva.

Napríklad len na Slovensku vyšlo počas posledných dvoch dekád neúrekom kvalitných albumov. Veľa hitov, ktoré z nich pochádzajú, sa nám z počutia ani trochu nezdajú staré, v skutočnosti však môžu mať omnoho viac rokov, ako si myslíme.

Povedal by si napríklad, že legendárna skladba od Kontrafaktu Bozk na rozlúčku má dnes už šestnásť rokov? Alebo Separov hit Pirát viac ako dvanásť? V prípade, že áno, nasledujúci kvíz zvládneš ľavou zadnou. Ak sa ti tomu nechce veriť a máš pocit, že vyšli len pred nedávnom, potrápiš sa.

Otestuj sa a zisti sám, ako ten čas beží. Výsledkom sa nám nezabudni pochváliť v komentári.