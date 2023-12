Sviatky podľa slovenských influencerov: Od hygge cez zoznamy až po originálne darčeky

Bl├ş┼żia sa Vianoce a s nimi aj stres a chaos, ktor├Ż m├┤┼że poriadne zam├íva┼ą s tvojou pohodou. Ako to rie┼íia zn├ími slovensk├ş influenceri?

Evelyn, Adam Bardy, So┼ła Skoncov├í a ┼átevo Martinovi─Ź┬ása podelili o svoje pl├íny na najbli┼ż┼íie t├Ż┼żdne, ktor├ę s├║ ─Ćaleko od typick├ęho viano─Źn├ęho chaosu. Svoje tipy prezradili aj ich followeri. Ready na trochu viano─Źnej in┼ípir├ície?

Evelyn sa u┼ż pozn├í a┬ánenech├íva tak ni─Ź na n├íhodu. Vs├ídza na vlastnoru─Źne vyroben├ę dar─Źeky. ÔÇ×Nechcem stresova┼ą tesne pred Vianocami, a tak si zjednodu┼íujem ┼żivot u┼ż teraz. U┼ż som vyrobila kr├ęmov├ę limon─Źelko a┬áko┼łak pre mojich kamo┼íov ÔÇô lebo vyroben├Ż dar─Źek je pod─ża m┼ła super. A popravde, som dostato─Źne pou─Źen├í z minul├Żch rokov a tak si u┼ż teraz svoje Vianoce zjednodu┼íujem, aby som 23. 12. nelietala ako spla┼íen├í. Sn├í─Ć mi to tento rok vyjde, dr┼żte palce.ÔÇť

Adam Bardy┬áti zasa odpor├║─Źa ni─Ź nehroti┼ą a urobi┼ą si ich hlavne pod─ża seba. ÔÇ×Bl├ş┼żia sa sviatky pokoja a s nimi paradoxne aj presn├Ż opak toho, ako by mal pokoj vyzera┼ą. Ka┼żd├Ż m├íme svoje know-how na to, aby sme si ich zjednodu┼íili. D├┤le┼żit├ę je, aby sme si ich spravili ide├ílne pod─ża seba. Tak┼że ak m├íte namiesto jedli─Źky viano─Źn├║ olivu, ve─Źer si d├íte rad┼íej tapas ako medovn├şky a na cel├Ż byt hr├í playlist s n├ízvom "Beachman" je to ├║plne v poriadku.ÔÇť

A ako to m├í So┼ła? ÔÇ×Mojou in┼ípir├íciou je naj┼í┼ąastnej┼í├ş n├írod na svete ÔÇô D├íni. Na┼íe Vianoce bud├║ jednozna─Źne hygge,ÔÇť hovor├ş So┼ła Skoncov├í. Hovor├ş ti nie─Źo slovo hygge? Je to d├ínsky koncept, ktor├Ż sa ned├í ├║plne presne prelo┼żi┼ą, ale v podstate ide o vytv├íranie pohodlnej a ├║tulnej atmosf├ęry, ktor├í podporuje pocit spokojnosti a pokoja.

ÔÇ×Na┼íe Vianoce s├║ o bl├şzkosti rodiny. V┼íetk├Żch, ktor├Żch nem├┤┼żeme stretn├║┼ą, pote┼í├şme videohovorom. Tepl├Ż n├ípoj, pohodln├ę oble─Źenie, viano─Źn├ę pono┼żky, hebk├í deka a ve─ża viano─Źn├Żch rozpr├ívok, tak si predstavujem na┼íe obdobie Vianoc. Viete, ─Źo nie je hygge? Upon├íh─żan├ę dni, ktor├ę s├║ pln├ę stresu z toho, ┼że nest├şhame. Zmen├şme to jedine tak, ┼że upriamime pozornos┼ą na pr├ştomn├Ż okamih a vn├şmame to, ─Źo m├íme, nie to, ─Źo n├ím ch├Żba. A k tomu si pust├şme viano─Źn├║ koledu ÔÇô to je pre m┼ła hygge. Tak┼że nekomplikujme si Vianoce, priatelia.ÔÇť

Na zjednodu┼íov├ík sme op├Żtali aj herca a komika ┼áteva Martinovi─Źa. Ako prav├í panna stavil na istotu a rob├ş si viano─Źn├Ż zoznam. ÔÇ×Vianoce s├║ pre m┼ła najkraj┼í├şm sviatkom roku. ─î├şm som star┼í├ş, t├Żm viac sa sna┼ż├şm, aby im nepredch├ídzal stres. Aby som nelapal po dychu pri Popolu┼íke, preto┼że e┼íte r├íno na ┼átedr├Ż de┼ł som behal po obchodoch a zh├í┼łal dar─Źeky. Ako si teda Vianoce zjednodu┼íujem? Zoznamom. V tomto smere som svojmu znameniu v zverokruhu neostal ni─Ź dl┼żn├Ż. U┼ż v novembri si vytv├íram zoznam, ─Źo v┼íetko mus├şm nak├║pi┼ą a stihn├║┼ą pred Vianocami a postupne si vykonan├ę veci od┼íkrt├ívam.ÔÇť

V┬ázjednodu┼íovan├ş Vianoc ale nie s├║ sami. Aj najv├Ą─Ź┼í├ş mobiln├Ż oper├ítor Orange toti┼ż tento rok v├Żrazne zjednodu┼íil a┬áspreh─żadnil svoje portf├│lio, tak┼że nemus├ş┼í str├íca┼ą ─Źas zbyto─Źn├Żm sk├║man├şm a┬áv├Żberom tej najvhodnej┼íej slu┼żby a zostane ti tak viac ─Źasu na to, na ─Źom skuto─Źne z├íle┼ż├ş.

Navy┼íe, teraz jeden viano─Źn├Ż dar─Źek m├┤┼że Orange vybavi┼ą za teba a┬ápom├┤┼że ti zjednodu┼íi┼ą Vianoce e┼íte viac. Sta─Ź├ş, ak sa rozhodne┼í pre Pr├ęmiov├Ż optick├Ż internet a┬ák┬ánemu si m├┤┼że┼í ako dar─Źek len za 1 euro vybra┼ą smart telev├şzor TCL so syst├ęmom Android alebo smartf├│n Xiaomi. Ak je pre teba lep┼í├şm dar─Źekom z─żava, Orange myslel aj na teba a┬ápevn├Ż internet m├┤┼że┼í teraz z├şska┼ą a┼ż na pol roka so 100 % z─żavou. Viac inform├íci├ş o┬áponuke n├íjde┼í┬ána orange.sk.

Influenceri sa op├Żtali aj svojich followerov na Instagrame, ako si Vianoce zjednodu┼íuj├║ oni. Pre─Ź├ştaj sa v├Żber najlep┼í├şch odpoved├ş:



ÔŚĆ Ni─Ź nerie┼íim a┼ż do 20. decembra a potom to r├Żchlo v┼íetko zm├íknem. Dovtedy to m├ím ve─żmi jednoduch├ę.┬á



ÔŚĆ M├┤j ob─ż├║ben├Ż zjednodu┼íov├ík je, ze sa p├Żtam rodiny, ─Źo si prosia a kamar├ítkam kupujem to ist├ę┬áÔÇô sta─Ź├ş jeden n├ípad a nikto sa ani nenahnev├í.



ÔŚĆ Vym├Ż┼í─żam dar─Źeky cel├Ż rok, ale aj tak 22. 12. si uvedom├şm, ┼że som na niekoho zabudla.



ÔŚĆ Odkedy som sa sna┼żila si zjednodu┼íi┼ą n├íkupy t├Żm, ┼że som za─Źala u┼ż ve─żmi skoro so zh├í┼łan├şm dar─Źekov, ktor├ę som kade tade poskr├Żvala a n├ísledne na ne zabudla, u┼ż tento ÔÇ×zjednodu┼íov├íkÔÇť nevol├şm. Miesto toho sa sna┼ż├şm u┼ż ve─ża dar─Źekov robi┼ą tie┼ż doma. Vaje─Źn├Ż lik├ęr, svie─Źky, mas├í┼żne tuh├ę oleje a medovn├şky boli moje minuloro─Źn├ę v├Żtvory.



ÔŚĆ Dar─Źeky nak├║pim vopred spolu s potravinami a t├Ż┼żde┼ł pred Vianocami nechod├şm do obchodov. Potom sa venujem len rodine aby sme mali ─Źas pozrie┼ą si rozpr├ívky alebo vypeka┼ą spolu pern├ş─Źky.