Vyskúšaj si vysokoškolské štúdium nanečisto. Takto sa prihlásiš do bezplatného programu pre stredoškolákov

Za┼żije┼í 3 dni nabit├ę z├íbavou a inform├íciami, spozn├í┼í kopec nov├Żch ─żud├ş a dozvie┼í sa zauj├şmavosti z vysoko┼íkolsk├ęho ┼żivota.

S pojmom Erasmus si sa u┼ż zrejme stretol. Ide o program E├Ü na podporu vzdel├ívania, odbornej pr├şpravy, ml├íde┼że a ┼íportu v Eur├│pe. Tento program je ur─Źen├Ż vysoko┼íkolsk├Żm ┼ítudentom, ktor├ş v─Ćaka nemu m├┤┼żu┬áz├şska┼ą┬á┼íir┼íie vedomosti a spozna┼ą in├ę kult├║ry.

V pr├şpade, ┼że si e┼íte ┼ítudentom strednej ┼íkoly, na eur├│pske ┼ít├║dium si nieko─żko rokov po─Źk├í┼í. Existuje v┼íak sp├┤sob,┬áako si vysk├║┼ía┼ą vysoko┼íkolsk├ę ┼ít├║dium ove─ża sk├┤r.┬áMiniErasmus je slovensk├Ż projekt, ktor├Ż organizuje ob─Źianske zdru┼żenie Future Generation Europe.

V─Ćaka tomuto projektu nahliadne┼í do z├íkulisia skuto─Źn├ęho ┼żivota a vyu─Źovania na vysokej ┼íkole. Za┼żije┼í 3 dni nabit├ę z├íbavou, zauj├şmav├Żmi predn├í┼íkami ─Źi workshopmi. Na p├ír dn├ş sa stane┼í vysoko┼íkol├íkom a sedenie v stredo┼íkolskej lavici vymen├ş┼í za univerzitn├ę prostredie.┬á

Spolo─Źne s ostatn├Żmi ├║─Źastn├şkmi sa z├║─Źastn├ş┼í na skuto─Źn├Żch predn├í┼íkach, semin├íroch aj zauj├şmav├Żch cvi─Źeniach. Nahliadne┼í do univerzitn├Żch priestorov, spozn├í┼í profesorov a profesorky a stretne┼í sa aj s vysoko┼íkol├íkmi, ktor├ş ti prezradia v┼íetko o vysoko┼íkolskom ┼żivote.

Na vlastnej ko┼żi to za┼żila aj ├║─Źastn├ş─Źka Katka, ktor├í sa o projekte dozvedela od star┼í├şch spolu┼żiakov.

ÔÇ×Rozpr├ívali sme sa o mo┼żnostiach ┼ít├║dia na vysok├Żch ┼íkol├ích a oni mi poradili, ┼że ak chcem vidie┼ą, ako to skuto─Źne vyzer├í na vysokej ┼íkole, m├┤┼żem sa prihl├ísi┼ą na MiniErasmus. Fascinuje ma svet umelej inteligencie a modern├Żch technol├│gi├ş┬áa v─Ćaka projektu som mala mo┼żnos┼ą stretn├║┼ą a porozpr├íva┼ą sa so svojimi potenci├ílnymi spolu┼żiakmi,ÔÇť┬áop├şsala Katka.

Zdroj: Telekom

Organiz├ítori podujatia MiniErasmus chc├║ komunikova┼ą so ┼ítudentmi nielen o vysok├Żch ┼íkol├ích, ale aj o tom, ─Źo pr├şde ─Ćalej. ─îi u┼ż v r├ímci pracovn├ęho trhu prostredn├şctvom n├ív┼ítevy firiem, alebo v r├ímci rie┼íenia relevantn├Żch spolo─Źensk├Żch t├ęm, ktor├ę s├║ pre nich aktu├ílne.

Na projekte sa m├┤┼że┼í z├║─Źastni┼ą, ak m├í┼í minim├ílne 16 rokov a tvoja stredn├í ┼íkola s├║hlas├ş s tvojou ├║─Źas┼ąou na ┼łom. Na MiniErasmus doch├ídza┼í po─Źas troch dn├ş z┬ádomu alebo z vlastn├ęho ubytovania. Ak m├í┼í v ─Źase konania viac ako 18 rokov,┬ávyu┼żi┼ą m├┤┼że┼í aj ubytovanie, ktor├ę poskytuj├║ organiz├ítori.

MiniErasmus odštartoval Bekim

Tento rok vyplnilo prihl├í┼íku pribli┼żne 650 ┼ítudentov a takmer 500 z nich sa stretlo v Bratislave, Banskej Bystrici a Ko┼íiciach, kde mohli za┼żi┼ą vysoko┼íkolsk├ę vyu─Źovanie a jeho atmosf├ęru na vlastnej ko┼żi.┬á

Ve─Źern├Ż nede─żn├Ż ceremoni├íl na p├┤de Strojn├şckej fakulty Slovenskej technickej univerzity od┼ítartoval trojd┼łov├Ż nabit├Ż program za ├║─Źasti organiz├ítorov a zn├ímeho influencera Bekima, ktor├Ż svoj├şm pr├şstupom k ┼żivotu motivuje tis├şcky ─żud├ş po celom Slovensku.

Nie nadarmo sa stal jedn├Żm zo ┼íestice influencerov, ktor├ş podporuj├║ kampa┼ł Slovak Telekomu #Re┼ípekt. Cez svoje ├║vodn├ę slov├í adresoval posolstv├í do auly plnej bud├║cich vysoko┼íkol├íkov: ÔÇ×Nenechaj sa nik├Żm odradi┼ą a venuj sa tomu, ─Źo chce┼í.ÔÇť

Zdroj: Telekom

┼átudenti sa n├ísledne prerozdelili na┬ábratislavsk├ę vysok├ę ┼íkoly a za ├║─Źasti pedag├│gov sa pozreli, ako to vyzer├í na vysokej ┼íkole. Tu na nich ─Źakal aj sprievodn├Ż program, ktor├Ż si pripravila ka┼żd├í zapojen├í ┼íkola. Katka potvrdila, ┼że by┼ą na p├┤de vysokej ┼íkoly je ├║plne nie─Źo in├ę, ako si o nej pre─Ź├şta┼ą na ofici├ílnej internetovej str├ínke.

N├ív┼íteva medzin├írodnej spolo─Źnosti

Organiz├ítori projektu MiniErasmus pon├║kli ┼ítudentom omnoho viac ne┼ż len mo┼żnos┼ą nav┼ít├şvi┼ą bud├║cu vysok├║ ┼íkolu. Uk├ízali im aj jedn├ęho z bud├║cich potenci├ílnych zamestn├ívate─żov┬áÔÇô┬áSlovak Telekom, ktor├Ż sa riadi filozofiou, ┼że ka┼żd├Ż m├í pr├ívo by┼ą ─Ź├şmko─żvek, a teda k├Żmko─żvek. Netreba sa necha┼ą nik├Żm a ni─Ź├şm odradi┼ą.

Viac ne┼ż stovka ┼ítudentov vr├ítane Katky sa z├║─Źastnila na popolud┼łaj┼íom programe v Telekome, kde ich priv├ştali ich potenci├ílni kolegovia. Od mana┼ż├ęra externej komunik├ície a verejn├Żch z├íle┼żitost├ş Jarom├şra Uhera sa dozvedeli, ┼że ka┼żd├Ż m├┤┼że by┼ą, k├Żmko─żvek chce. Zodpovednos┼ą m├í v ruk├ích ka┼żd├Ż z n├ís a je ├║plne jedno, ak├║ m├í ┼ítartovaciu poz├şciu.┬á

Zdroj: Telekom

Z├írove┼ł podotkol, ┼że aj v Telekome m├┤┼że by┼ą ka┼żd├Ż z bud├║cich uch├ídza─Źov t├Żm, k├Żm chce. M├í priestor uk├íza┼ą svoj skryt├Ż talent a na v├Żber m├í nespo─Źetn├ę mno┼żstvo pracovn├Żch poz├şci├ş od HR, marketing cez customer exprience, business a┼ż po r├┤zne technick├ę, technologick├ę ─Źi IT poz├şcie.

Cie─żom je vz├íjomn├Ż re┼ípekt medzi juniorn├Żmi a seniornej┼í├şmi kolegami.┬áNetreba sa b├í┼ą prich├ídza┼ą s n├ípadmi, inov├íciami ─Źi nov├Żmi my┼ílienkami. Telekom je spolo─Źnos┼ą, kde re┼ípektovanie vlastn├ęho ja ─Źi akejko─żvek osobnosti je hlavnou prioritou.

Z├íbavn├ę workshopy aj hry s agiln├Żm kou─Źom

V├Ą─Ź┼íina ┼ítudentov priznala, ┼że pojem agilita je pre nich novinkou. Z├ímerom organiz├ítorov bolo, aby spolo─Źne s ─żu─Ćmi z Telekomu uk├ízali, ┼że aj firemn├ę prostredie sa postupne men├ş a za─Ź├şna sa vyu┼ż├şva┼ą agiln├Ż sp├┤sob pr├íce.

Prostredn├şctvom hry┬áuk├ízali, ako skupiny ┼ítudentov, ktor├ę sa doteraz nepoznali, dok├í┼żu spolo─Źne pracova┼ą na projekte a na konci ur─Źen├ęho ─Źasu uk├íza┼ą fin├ílny produkt. V tomto pr├şpade i┼ílo o nato─Źenie t├şmov├ęho videa pod─ża princ├şpov agilnej spolupr├íce a cie─żom bolo vytvori┼ą p├║tav├║ prezent├íciu vr├ítane loga, n├ízvu t├şmu a kreat├şvne preda┼ą svoj produkt. Ka┼żd├ęmu t├şmu bol po─Źas cel├ęho ─Źasu k dispoz├şcii agiln├Ż kou─Ź.

Zdroj: Telekom

Na druh├Ż de┼ł si ┼ítudenti mohli vysk├║┼ía┼ą dva workshopy. Prv├Ż┬áodhalil, ak├ę je to, vytv├íra┼ą produkty a slu┼żby pre z├íkazn├şkov a┬áz├írove┼ł si svoj├şm pr├şstupom z├şska┼ą ich pozornos┼ą. Cie─żom bolo ┼ítudentom uk├íza┼ą, ako funguje vz├íjomn├í spolupr├íca medzi oddeleniami pri tvorbe produktov.┬á

Druh├í skupina ┼ítudentov nakukla do z├íkulisia bezpe─Źnosti a dozvedela sa, ako sa monitoruje funk─Źnos┼ą siete, cez ktor├║ Telekom poskytuje z├íkazn├şkom d├ítov├ę, hlasov├ę ─Źi TV slu┼żby. Cel├ę sa to deje v Doh─żadovom centre, do ktor├ęho m├í pr├şstup len zop├ír ─żud├ş.

ÔÇ×Ak by som mala v bud├║cnosti pracova┼ą v nejakej firme, ur─Źite by som chcela, aby v nej vl├ídol vz├íjomn├Ż re┼ípekt medzi kolegami a celou spolo─Źnos┼ąou. Mus├şm uzna┼ą, ┼że Telekom predbehol dobu. Spoznala som kopec ─żud├ş, ktor├ş mi povedali, ┼że im pr├íca v Telekome vyhovuje, preto┼że si mohli vybra┼ą to, v ─Źom s├║ dobr├ş, ale hlavne m├┤┼żu by┼ą prirodzen├ş, bez akejko─żvek pretv├írky,ÔÇť┬ázhodnotila Katka.

Vie┼í si predstavi┼ą str├ívi┼ą tak├Żto de┼ł aj ty? Sta─Ź├ş sledova┼ą str├ínku Futuregenerationeurope.eu a po─Źka┼ą si na bud├║ci ro─Źn├şk v marci. Ak u┼ż teraz vie┼í, ┼że┬ása chce┼í sta┼ą┬ás├║─Źas┼ąou firmy Slovak Telekom,┬ánav┼ít├şv web T-Kariera.sk s pracovn├Żmi ponukami a trainee programami, kde m├┤┼że┼í n├íjs┼ą svoju vysn├şvan├║ pr├ícu.┬á