Na túto sezónu potrebuješ nový pršiplášť. Ak chceš byť na ulici štýlový, vyber si jednu z týchto značiek

S týmito štýlovkami si daždivé počasie (pravdepodobne) rýchlo zamiluješ. Na našom zozname nechýba ani slovenská značka či severský minimalizmus. V článku sa však dočítaš aj zaujímavosti o tom, ako vznikol prvý pršiplášť.

Na nepríjemnú otázku, čo si obliecť do daždivého dňa, existuje len jediná odpoveď – pršiplášť. Hoci v mnohých krajinách ide o neodmysliteľnú súčasť šatníka, v našich končinách ho ľudia obliekajú zriedkakedy. Ak patríš do kategórie fashionistov, ktorí pršiplášť veľmi neobľubujú, zrejme si ešte nenašiel štýlovku, ktorá by zaujala tvoju pozornosť.

Keďže ti v Refresheri radi prinášame aktuálne trendy, rozhodli sme sa prehľadať e-shopy a zistiť, ako sa štýlovo obliecť aj počas upršaného dňa. Vybrali sme pre teba nasledujúce značky, ktoré ťa nielen ochránia pred dažďom, ale zároveň do tvojho šatníka prinesú štýl. Ich modely totiž využiješ aj ako súčasť streetwearového outfitu.

Vďaka nasledujúcim značkám si dáždivé počasie celkom pravdepodobne zamiluješ. Zdroj: Unsplash/Gage Walker

Rains

Hoci sa dánska značka Rains špecializuje na všetky typy doplnkov do dažďa, v jej ponuke vynikajú práve štýlové pršiplášte. Dizajn, ktorý zláka nadšencov minimalizmu a nevšedných strihov, priviedol do svojej fanúšikovskej základne na Instagrame takmer 600-tisíc followerov. Nájdeš medzi nimi aj švédsku blogerku Pernille Teisbaek.

Dánska značka Rains ti ponúka severský minimalizmus aj ojedinelé strihy. Zdroj: Rains

Aj keď v našom shopping liste uvidíš spomínané pršiplášte, modely od Rains pôsobia skôr ako luxusný trenčkot. Na zaujímavosti im totiž pridáva asymetria a neštruktúrované siluety, ktoré zaujmú aj najnáročnejších zákazníkov. Dizajnéri však nezabúdajú ani na praktickosť a okrem vnútorných vreciek, ktoré môžu byť výhodou pri športe, sa pri niektorých modeloch vyhrali aj s opaskami či kapucňou.

Z aktuálnej ponuky na oficiálnej stránke značky nás nesmierne zaujala parka v mintovej farbe za 120 eur, nepremokavá čierna bunda Longer jacket za 110 eur či metalický model Curve W Jacket v tej istej cene.

V ponuke Rains si prídu na svoje aj najnáročnejší. Zdroj: Rains

Väčšina modelov balansuje na hranici unisex línií a preto si na svoje prídu štýlové ženy aj muži. Jednoduchý, no zároveň premyslený dizajn tiež ponúka bohaté možnosti, ako svoj model do dažďa výborne skombinovať s inými doplnkami. Zladíš k ním takmer všetko.

NEZMOK

O slovenskej značke pršiplášťov NEZMOK sme ti už písali minulý rok. V Banskej Bystrici sme vtedy totiž vyspovedali jej zakladateľku Oľgu „Oli“ Hollú, ktorá sa rozhodla vyplniť dieru na trhu a vyrábať unikátne pršiplášte. „Sú z ľahkého materiálu, ktorý však tak ľahko neprefúka ani nepremokne, preto nie sú len dizajnovým, ale aj funkčným kúskom oblečenia. Sú nastaviteľné tak, že sadnú na každú postavu. Dokonca sa prispôsobia aj tehotenskému brušku alebo bábätku v nosiči,“ povedala pre Refresher.

Nezmok má novú kolekciu s Fancy illustrator, do ktorej sa hneď zamiluješ. Vybrať si len jeden však bude poriadna výzva. Zdroj: NEZMOK

Hoci so sebou Nezmoky prinášajú hneď niekoľko spomínaných výhod, už na prvý pohľad zaujmú najmä dizajnom. V prvom rade oceňujeme moderný strih, ktorý rafinovane kombinuje prvky trenčkotu a parky. Ollie však upozorňuje aj na oversize línie, ktoré ťa môžu presvedčiť na kúpu menšieho čísla, aké bežne nosíš.

Hlavným pútačom pozornosti je však najmä farebné prevedenie. Keďže najnovšia kolekcia Fancy vznikla práve v spolupráci s Fancy illustrator, na Nezmokoch uvidíš hravé printy ale aj rozmanitú farebnú škálu. Okrem elegantnej béžovej, bledomodrej či petrolejovej nás zaujala aj výrazná žltá.

Svoj Nezmok si vďaka najnovšej kolekcii Fancy môžeš zladiť aj so svojím potomkom. Všetky dostupné modely nájdeš na stránke Blurr Store. Zdroj: NEZMOK

Na svoje si tak prídu zákazníčky s rôznymi štýlmi aj preferenciami v šatníku, ale aj mamičky. K modelom pre dospelých za 169 eur, si totiž môžeš zladiť Nezmok aj pre svojho potomka za 80 eur. Ak hľadáš štýl, ktorý neuvidíš v každom druhom obchode, miluješ lokálnu tvorbu a premakané detaily, u značky NEZMOK si na správnom mieste. Vybrať si len jeden však môže byť poriadna výzva. Aktuálnu kolekciu nájdeš na stránke Blurr Store.

Rainkiss

Holandská značka Rainkiss so sídlom v Amsterdame sa špecializuje na dizajnové unisex pončá, pričom vo výrobe kladie dôraz na udržateľnosť. Všetky jej produkty sú vyrobené zo 100 % certifikovaného recyklovaného polyesteru, ktorý je maximálne vodeodolný. Pončá z Rainkiss sú tak veľmi vzdušné a ľahké ale aj rýchloschnúce.

Holanďania ti ponúkajú luxusné udržateľné pončá. Ich ceny ťa však milo prekvapia. Zdroj: Rainkiss

Portfólio značky sa však vyznačuje aj prepracovaným dizajnom, ktorý ponúka nekonečné možnosti pre tých, čo milujú extravaganciu, hravosť ale aj nenápadnosť. Holandskí dizajnéri totiž mysleli na všetko. Z aktuálnej ponuky na oficiálnej stránke nás zaujalo najmä pončo Moa s bielo-čiernym geometrickým printom, ktorý perfektne zladíš k čižmám, džínsom aj statement klobúku.



Pre tých, čo nedajú dopustiť na farby dávame do pozornosti modely Digi Forest Camo, Japanese Blossom či Lily. Za zmienku však rovnako stojí dramatický model Storm Camo s luxusnou vojenskou potlačou či Damier v hnedej. Cena je bez ohľadu na dizajn nemenná a treba povedať, že veľmi dostupná. Za štýlovky od Rainkiss si totiž zaplatíš 79 eur.

U holandskej značky Rainkiss sa do dažda zladí celá rodina. Okrem unisex modelov pre dospelých má totiž v ponuke aj štýlovky pre deti či psov. Zdroj: Rainkiss



Podobne ako pri NEZMOKU, aj Holanďania ponúkajú detské modely, v tomto prípade za ne zapaltíš 65 eur. V daždi však k sebe môžeš zladiť aj tvojho psa. Rainkiss má totiž v ponuke aj štýlové pončá pre domácich miláčikov za 59 eur (kde kúpiť luxusné doplnky pre psa či mačku sme ti písali tu).

STUTTERHEIM

Pri výbere pršiplášťov neobídeme ani švédsku značku STUTTERHEIM, ktorá si začala vytvárať moderné klasiky, ktoré pretrvajú, prežijú trendy aj drsné počasie.

Dizajnéri značky, ktorí STUTTERHEIM založili v roku 2010, sa tiež so svojimi pršiplášťami snažia predať filozofiu, že aj veci, ktoré nás robia nedokonalými, dokážu byť očarujúce. Narážajú tak na švédsku melanchóliu počas daždivých dní.

Modely značky STUTTERHEIM dokážeš vynosiť aj v rámci streetwearového outfitu. Zdroj: STUTTERHEIM

Hoci v prípade pršiplášťov STUTTERHEIM narazíš na vyššiu cenovku (väčšinou 300 eur) značka sľubuje prémiovú kvalitu, ktorú zabezpečuje práve severský dizajn a európska výroba. Momentálne sú však na oficiálnej stránke značky parádne zľavy a preto sa ti na ňu oplatí mrknúť.

Na zozname nemôžeme vynechať ani švédsku značku STUTTERHEIM, ktorá ti ponúka jedinečný dizajna európsku kvalitu. Zdroj: STUTTERHEIM

Do pozornosti dávame najmä lesklý model Stockholm Opal Woman za 210 eur, na ktorom oceníš midi strih, kapucňu so sťahovacou šnúrkou ale aj dvojito zvarené (teda spojené) švy, ktoré zabezpečujú maximálnu ochranu pred dažďom. Nás zaujal aj zelený pršiplášť Norrbro Bike Raincoat za 193 eur, ktorý ti poslúži do dažďa ale aj ako perfektný streetwearový doplnok. Zaujme ťa aj tradičný Mosebacke Lightweight Raincoat za 133 eur a to rovnako v sivej ako aj marhuľovej farbe.

Mackintosh

Výber zakončujeme luxusnou znakčou Mackintosh, ktorá od roku 1842 patrí medzi najvýznamnejšie a najspoľahlivejšie značky v oblasti nepremokavého oblečenia.

Mackintosh sa na trhu preslávila svojím unikátnym prístupom k vodeodolným odevom a inováciou v oblasti materiálov. Škót Charles Macintosh, zakladateľ značky, totiž vyvinul vlastný vodeodolný materiál, ktorý spočíval v spojení dvoch vrstiev látky pomocou gumeného polyméru, čím vytvoril impregnovaný textil, ktorý bol odolný voči dažďu.





Týmto štýlovým pršiplášťom od značky Mackintosh by neodolal ani Kendall Roy zo Succession. Zdroj: Mackintosh

Táto inovácia v podstate vytvorila prvý pršiplášť, ktorý bol skutočne účinný voči nepriaznivým podmienkam. Následne sa táto metóda stala známou ako „Mackintosh“ na počesť jej zakladateľa a používa sa dodnes. Dizajny aj ceny značky sa však stretávajú s estetikou tichého luxusu (quiet luxury) a sme si istí, že by ho ocenil aj samotný Kendall Roy zo seriálu Succession.

Značka, ktorá vyvinula prvý pršiplášť ti dodnes ponúka štýlové modely. Poriadne si však priplatíš. Zdroj: Mackintosh

V ponuke Mackintosh si však príde na svoje takmer každý. Značka totiž ponúka tradičné modely v čiernej, béžovej či námornickej modrej ale aj farebné kombinácie, ktoré zaujmú extravagantných fashionistov. Vysoké ceny, ktoré sa väčšinou pohybujú okolo 800 a 1200 eur, však neodrážajú len dizajnérske zručnosti ale predovšetkým kvalitné spracovanie.

Značka sa totiž vyznačuje tradičným remeselným spracovaním a pri každom kúsku oblečenia kladie obrovský dôraz na detail a precíznosť, materiály vysokého štandardu a využitie najnovších technológii. V aktuálnej ponuke na stránke značky nás zaujal najmä patchworkový model OXFORD Fawn Patchwork Bonded Cotton za 1250 eur, béžový OXFORD Fawn Bonded Cotton za 1195 eur a TARTAN CAMBRIDGE Navy RAINTEC Cotton s červeným detailom za 850 eur.