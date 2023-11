Diamantový obojok či doplnky, aké nosí čivava Paris Hilton. Takto sa tvoj pes stane hviezdou Instagramu

Tieto značky majú v ponuke okázalé modely z talianskej kože, diamantové náhrdelníky pre psy či luxusné gauče. Za komfort a štýl svojho štvornohého miláčika si však u niektorých poriadne priplatíš.

Domáci miláčikovia, či už pes, alebo mačka, sa stali neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Ich vernosť, nekonečná láska a prítomnosť nám prináša potešenie, a preto ich často považujeme za členov rodiny.



Niektorí majitelia sú ochotní investovať tisíce eur nielen do komfortu a dobrej starostlivosti o svojich chlpatých priateľov, ale aj do ich štýlu. Keďže ti v Refresheri radi prinášame články o trendoch či luxusných doplnkoch, rozhodli sme sa posvietiť si na to, čo sa momentálne nosí vo „zvieracom svete“. Nasledujúcich 6 značiek prináša prémiovú kvalitu, unikátny dizajn, ale aj okázalé doplnky, vďaka ktorým si tvoj štvornohý miláčik bude žiť v poriadnom prepychu. Tak schválne, koľko si ochotný zaplatiť?

Maxbone

Náš zoznam azda nemožno začať štýlovejšie ako s americkou značkou Maxbone. Jej majiteľka a zakladateľka Parisa Fowles-Pazdro ju totiž v roku 2017 rozbehla s cieľom zakryť obrovskú dieru na trhu. „Pri starostlivosti o môjho psa mi skrátka vždy niečo chýbalo. Rozhodla som sa preto vytvoriť to, čo som sama hľadala. Maxbone sa zrodila, aby poskytla moderný a inteligentný zážitok v starostlivosti o domáce zvieratá,“ hovorí.

Značka tak ponúka vzácne spojenie prémiovej kvality a luxusného dizajnu. Okrem toho, že pri výrobe spolupracuje s prvotriednymi továrňami po celom svete, uspokojí jej štýl aj toho najnáročnejšieho fashionistu. V ponuke Maxbone si skrátka prídu na svoje všetci, ktorí na oblečenie svojich štvornohých miláčikov nedajú dopustiť rovnako ako na to svoje.

Spolupráca s celebritným dizajnérom Chrristianom Cowanom priniesla značke virálne produkty. Farebné pierkované svetre spravia z tvojho psa alebo mačky hotovú hviezdu Instagramu. Zdroj: Maxbone



Hoci nájdeš v portfóliu značky všetko, čo tvoje zviera potrebuje (vrátane obojkov, vôdzok, misiek, hračiek, pelechov či dokonca granúl), na zahraničnom trhu vyniká práve ponukou oblečenia. Aktuálnu sezónu nás zaujali najmä pletené svetre Metallic Curly Knit Jumper s kučeravým vzorom, no predovšetkým tie zo spolupráce s celebritným dizajnérom Christianom Cowanom, ktorý v dizajnoch kombinuje pierka, vinyl, flitre, sieťovinu a najmä výrazné farby. Vďaka týmto kúskom sa tvoj pes, ale aj mačka stanú hviezdou Instagramu.

Americká značka Maxbone zaujme všetkých maximalistov. Jej ceny ťa však milo prekvapia. Zdroj: Maxbone



Rovnako dávame do pozornosti nepremokavé metalické vesty či sezónnu vianočnú kolekciu. Napriek okázalému dizajnu ťa milo prekvapia aj ceny, ktoré sa väčšinou pohybujú okolo 70 a 95 eur. Výhodou je aj dostupnosť všetkých modelov vo veľkostiach XS až XXL. Všetky produkty nájdeš tu.

Perro Collection

Talianska značka Perro Collection prináša na trh so zvieracími produktmi majstrovstvo s kožiarskym remeslom. Práve tým sú Taliani už stáročia povestní. V ponuke značky tak nájdeš nespočetné množstvo štýlových obojkov, motýlikov, vôdzok, luxusných prepraviek či kabeliek z prémiovej talianskej kože. Všetky produkty sa vyrábajú ručne v ateliéri v Taliansku.

Luxusná talianska značka Perro Collection prináša na trh exkluzívne modely pre tvojich miláčikov. Minimalistické obojky či vôdzky si dokonca môžeš dať personalizovať. Z cien prepraviek sa ti však zatočí hlava. Zdroj: Perro Collection

Okrem kvality a dôrazu na minimalizmus si pri značke Perro Collection prídu na svoje aj milovníci detailov. Rôznorodé doplnky pre svojho maznáčika si totiž môžeš dať personalizovať zadarmo (táto doplnková služba je totiž započítaná už v cene produktu).

Za prepravky či kabelky pre tvojho psa si pri značke Perro Collection poriadne priplatíš. V cene je však talianska koža, ručná výroba a minimalizmus, ktorý na miestnom trhu nenájdeš. Zdroj: Perro Collection



Kým za kožené obojky zaplatíš približne 52 eur, za vôdzky 60 až 90 eur a za motýlik 49,95 eura, také cestovné prepravky sú oveľa náročnejšou záležitosťou. V závislosti od štýlu či veľkosti sa ich ceny môžu vyšplhať až na 1700 eur. Celú ponuku produktov značky nájdeš na jej oficiálnej stránke.

Moshiqua

Ak hľadáš skutočný luxus, potom nemôžeme vynechať ani dizajnérsku značku Moshiqua. Okrem doplnkov, ktoré tvoje zvieratko naozaj potrebuje, nájdeš v jej ponuke aj mnoho okázalých produktov, ako sú náhrdelníky, spoločenské šaty, kravaty, korunky či župany, a to všetko rovnako pre psy aj mačky. Niet sa preto čo čudovať, že sa na spoluprácu so značkou Moshiqua dala zlákať aj samotná Paris Hilton, ktorá pre ňu navrhla vlastnú kolekciu.

Vlastnú líniu zvieracích doplnkov navrhla v spolupráci so značkou Moshiqua aj Paris Hilton. Asi ťa neprekvapí, že v nej nechýba výrazná ružová a mnoho okázalých detailov. Zdroj: Moshiqua x Paris Hilton

Nechýbajú v nej ružové tylové šaty s nápisom Boss Babe (za 253 eur), ružová prepravka za 703 eur, bandana za 23,43 eura či svetrík s čiapkou za 89,09 eura.

Ak hľadáš skutočný prepych, rozhodne ti odporúčame staviť na značku Moshiqua. V jej ponuke nájdeš nespočetné množstvo doplnkov, z ktorých už z diaľky kričí okázalosť. Zdroj: Moshiqua

Uniknúť by ti však nemal ani náhrdelník z nepravých diamantov, ktorý vznikol v spolupráci s Christianom Cowanom (74,84 eura) či náhrdelník z nepravých perál za 65,17 eura, ktorý sme zahliadli aj na francúzskom buldočkovi Johna Legenda a Chrissy Teigen. Všetky produkty Moshiqua nájdeš na tejto stránke.

Hound

Keď hovoríme o kvalite a nadštandardnom dizajne, nemôžeme vynechať ani slovenskú značku Hound, ktorá je priekopníkom na miestnom, ale aj zahraničnom trhu. Hoci sa všetky jej produkty vyrábajú na Slovensku, nájsť ich môžeš aj vo svetových metropolách, ako sú Paríž, Viedeň, San Francisco či Edinburgh. Od svojho vzniku (2015) si totiž vo svete zvieracích produktov vydobyla popredné miesto.





Slovenská značka Hound je špičkou na trhu. Nosia ju aj vo svetových metropolách. Zdroj: Hound

V portfóliu nemožno prehliadnuť dôraz na detaily, ako je napríklad zlaté písmeno H, ktoré zdobí väčšinu produktov, či známky s nápisom Hound. Okrem štýlových šatiek, náramkov a ručne razených personalizovaných známok ťa v ponuke zaujmú predovšetkým obojky a vôdzky s unikátnym dizajnom.

Detaily, slovenská výroba a hravý dizajn. Aj to tvojmu domácemu miláčikovi ponúka slovenská značka Hound. Zdroj: Hound

Do pozornosti dávame práve vôdzky zo 100 % a ručne farbenej bavlny, ale aj farebnú kolekciu Rope, najnovšiu vzorovanú kolekciu Wanderlust či elegantnú Squash. Bez ohľadu na to, ktorú edíciu či aký štýl vôdzky zvolíš, vždy ju môžeš parádne zladiť s príslušným obojkom. Kým za obojok zaplatíš približne 38 eur, vôdzky ťa vyjdú približne na 42 eur, takže neminieš majland. Ak rád podporíš lokálnu výrobu, pri značke Hound si na správnom mieste. Všetky dostupné produkty si môžeš objednať tu.

Pet Empire

Značka Pet Empire je unikátom nášho shopping listu. Obojky, mašle či motýliky v jej ponuke nenájdeš, no zato sa špecializuje na exkluzívne pelechy a nábytok pre zvieratá. Ten sa vďaka špecifickému dizajnu ľahko stane skvelým doplnkom každého interiéru. Pet Empire sa okrem toho zaväzuje všetky svoje produkty vyrábať ručne v malej rodinnej dielni z najkvalitnejších a pre zvieratá šetrných materiálov, ktoré sa ľahko čistia.





Doplnky od značky Pet Empire skvele oživia tvoj interiér. Výrazne si však za ne priplatíš. Zdroj: Pet Empire

Značku založila v roku 2017 Rebecca Stanley, ktorá v nej spojila svoje dve najväčšie vášne: nadšenie pre zvieratá a architektúru. V jej portfóliu nájdeš modely za stovky eur, takže v Pet Empire si nakúpia najnáročnejší klienti s vysokým budgetom. Ak však hľadáš doplnok, ktorý nemá každý druhý majiteľ chlpáča, pravdepodobne neoľutuješ.

Luxusné pelechy, sedačky aj postele pre mačky či psy. To všetko ti ponúka značka Pet Empire. Zdroj: Pet Empire

Jedným z najluxusnejších produktov v ponuke je práve kožená sedačka pre psy a mačky Glamour Pet Sofa, ktorá je inšpirovaná známym modelom Chesterfield. Ten je typický prešívaním a výrazným zapracovaním gombíkov. Za model, ktorý môžeš mať v béžovom, žltom, oranžovom či modrom prevedení, zaplatíš 537 eur. Zaujímavý je však aj sivý dizajn sedačky Mystique Pet Sofa za 299 eur či pohodlný žltý pelech Yin Yang Pet Sofa za 259 eur. Všetky produkty nájdeš tu.

Béis

O značke Béis, za ktorou stojí herečka Shay Mitchell, sme už písali v článku o štýlových kufroch. Presne na tie sa totiž americká spoločnosť sústreďuje. Okrem sezónnych dizajnov, ktoré potešia fashionistov s rôznymi štýlmi, má však Béis v ponuke aj dizajnové prepravky pre domácich miláčikov.

Znaška Béis ti ponúka štýlové cestovné varianty pre domácich miláčikov. Založila ju herečka Shay Mitchell. Zdroj: Béis



Okrem toho, že si ich môžeš zladiť s kufrom, sú výhodné flexibilným a pohodlným tvarom, ktorý ti umožní zobrať psíka menšieho vzrastu alebo mačku na palubu (povolené rozmery si však pre istotu over v konkrétnej leteckej spoločnosti). Do pozornosti dávame najmä béžový model The Regulation Pet Carry-on za 194 eur.

Kabelky Tote na každý deň či cestovné tašky, ktoré sa ti zmestia aj na palubu lietadla. To všetko nájdeš u Béis za dostupné ceny, ktoré sa vačšinou pohybujú okolo 150 eur. Zdroj: Béis

V ponuke však majú aj pútavé modely na každý deň, medzi ktorými nechýba ani populárna Tote kabelka, taktiež v béžovej (148 eur). Kým zvonka ju krášli vegánska koža, zvnútra je zateplená nepravou kožušinou. Portfólio Béis sa však pravidelne aktualizuje podľa sezóny, preto sa oplatí sledovať jej web. Momentálnu ponuku značky nájdeš tu.