KVÍZ: 15 náročných otázok zo slovenčiny, ktoré nezvládne každý. Máš lepšie vedomosti ako žiak zo základnej školy?

Otázky, ktoré preveria každého Slováka či Slovenku.

Slovenský jazyk môže byť mimoriadne komplikovaný. My sme sa preto pozreli na viaceré pravidlá slovenského pravopisu, diktáty či zadania z maturitných testov a povyberali sme z nich náročné otázky, na ktoré bude málokto schopný odpovedať bez jedinej chyby.

Ak si trúfaš, môžeš sa pustiť do nášho kvízu s 15 otázkami, ktoré preveria tvoje znalosti slovenčiny, ale nebude ti stačiť len to, či vieš, aké i alebo y sa píše v jednotlivých slovách. Tentoraz to bude výrazne ťažšie.