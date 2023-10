Režisér Johna Wicka má nápady na 5 filmov. Prečo možno nenatočia ani jednu novú časť?

Chad Stahelski má množstvo nápadov na bláznivé akčné scény. Musia ich však zaobaliť do zmysluplného príbehu.

Režisér filmovej série John Wick Chad Stahelski má nápady na ďalších päť filmov. Povedal to v rozhovore pre magazín Inverse.

„Mám veľmi veľa nápadov a plné zošity poznámok. Akurát nemáme príbeh, okolo ktorého by sme to všetko previazali. Nemám záujem urobiť to výhradne pre peniaze. Mám rád tú postavu, ale nenatočím nič bez dobrého príbehu. Keanu Reeves je na tom rovnako. Zatiaľ to nechávame otvorené. Viem, že štúdio túži po ďalšej časti.“

Stahelski rozprával aj o tom, že má nápady na spin-offy a iné filmy a projekty zo sveta Johna Wicka, a to aj o postavách, ktoré už diváci videli v predošlých častiach, respektíve o celkom nových. Johna Wicka uvidíme najbližšie 7. júna 2024 v akčnom filme Ballerina, kde sa objaví ako vedľajšia postava po boku zabijačky stvárnenej Anou de Armas (James Bond No Time to Die, Knives Out).