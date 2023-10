Nahovorila priateľa, aby vyvraždil jej rodinu vrátane malých bratov. Otec dcére odpustil a navštevuje ju vo väzení

Rodičia ju žiadali, aby sa s priateľom rozišla, a tak ich zavraždili.

„Do r*ti, to bolo úžasné,“ povedala vraj 16-ročná tínedžerka Erin Caffey potom, ako dvojica mužov v texaskom Emory 1. marca 2008 vyvraždila takmer celú jej rodinu. Priateľ Erin, 18-ročný Charlie Wilkinson, svoje dievča prosil, aby od rodičov utiekla. Iba vtedy by mohli byť spolu.

Stredoškoláčka však trvala na vražde. „Nie... chcem svoju mamu a otca zabiť,“ povedala podľa výpovede jej priateľa, ktorý sa spoločne so svojím kamarátom, 20-ročným Charlesom Waidom, vlámal do domu Caffeyovcov.

Prečítaj si aj o našej reportáži z miesta činu známych bodomských vrážd alebo rozhovor s väznom, ktorý sedel za mrežami so slovenským sériovým vrahom Ondrejom Rigom.

Na fotkách z minulosti pôsobili ako šťastná rodina. Až do momentu, keď sa dcéra Erin nerozhodla, že jej otec, matka a dvaja bratia musia zomrieť. Zdroj: ITV

Mečom dobodali aj 8-ročného chlapca

Charlie svoju priateľku upozornil na to, že budú musieť zabiť aj jej bratov. Nemohli si totiž dovoliť zanechať po sebe svedkov. „Je mi to jedno... skrátka, sprav, čo musíš spraviť,“ zareagovala Erin podľa The Independent.

Dvojica vrahov najprv zamierila do spálne rodičov. Do Terryho a Penny Caffeyovcov Charlie s pištoľou strieľal, až kým sa mu nezasekla zbraň. Otcovi partnerky uštedril 5 rán, ale matku Penny pre istotu dorazil s mečom, ktorým jej takmer odsekol hlavu.

Vražedná zbraň. Zdroj: ITV

Keď Erinini súrodenci, 8-ročný Tyler a 13-ročný Matthew, začuli streľbu, rozbehli sa skryť do izby svojej sestry. „Nie, Charlie. Nie. Prečo to robíš?“ pýtal sa mladý Matthew priateľa svojej setry Erin tesne predtým, ako ho zavraždili.