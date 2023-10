Matka zakázala 17-ročnému synovi používať telefón, aby ich nenašiel stalker. Nová epizóda Pána profesora bude plná drámy

Môžeš sa v súčasnosti úplne „vymazať“ z internetu?

Do Samovej triedy pribudol nový študent Fedor. Už na prvej hodine na Gymnáziu Staromestská narazil na problém – Samo od svojich žiakov chcel, aby na hodine používali svoj telefón, no Fedor žiadny nemal. Náš milovaný učiteľ mu ponúkol svoj. Nový žiak pri pohľade na smartfón zostal v rozpakoch. Prečo by mal niekto obavy z obyčajného telefónu?

Fedorova matka sa najprv tvári, že jej syn je závislý od mobilu. Pravda je však oveľa temnejšia.

Novú epizódu Pána profesora uvidíš už tento pondelok 2. októbra o 20.30 h na Markíze. Nezabudni, že všetky nové časti sú dostupné na Voyo už o týždeň skôr.

Útek cez celú republiku

Fedorova matka si našla sympatického muža, ktorý je ítečkár. Po žiarlivostných scénach a bitkách sa rozhodla pred ním ujsť do iného mesta. Vyzeralo to, že má od tohto muža pokoj. Až kým Fedor nepridal fotku na Instagram a stalker ich opäť nenašiel. Matka so synom sa zas ocitli na úteku – ušli do Bratislavy a Fedor sa stal študentom na Gymnáziu Staromestská.

Fedorovu matku v seriáli stvárnila charizmatická herečka Lívia Bielovič. „Fedorova matka sa zdá na začiatku odvážna, silná a nezlomná, no vnútorne bojuje s nedôverou, pochybnosťami a so strachom, že bude opätovne prenasledovaná svojím bývalým priateľom,“ opísala rolu matky.

Do svojej roly sa dokázala vžiť nielen vďaka svojim vynikajúcim hereckým schopnostiam. Ako sama priznala, prenasledovanie zažila aj vo svojom skutočnom živote. „Mala som skúsenosti so stalkerom a nebolo to nič prijemné. Keď som to oznámila príslušným orgánom, necítila som sa nijako chránená. Skôr som nadobudla pocit, že čo si neporiešiš sama, to nemáš,“ podelila sa o svoju skúsenosť herečka.

Zdroj: TV Markíza

Podľa nej ešte stále žijeme v spoločnosti, kde sú ženy považované za menejcenné. „Máme preto žiť v neistote a strachu, čo ak sa niečo stane? A máme vychovávať svoje dcéry smerom k maskulinite, keďže vieme, že sa na naše zákony spoľahnúť veľmi nedá?“ pýta sa Lívia.

Fedor s matkou si nemali čas vydýchnuť a stalker ich opäť našiel. Tentokrát sa do situácie zapletie aj Samo a náš pán profesor dokonca strávi s touto rodinou noc. Navyše, Fedor našiel aj novú lásku a odmieta žiť na úteku. Zúfalstvo sa stupňuje.

Natáčanie niektorých scén bolo pre hercov veľkou výzvou. Náročné to bolo ako emocionálne, tak aj fyzicky. „Za asi najemotívnejšiu scénu považujem tú, kde sa za použitia istého inštrumentu pokúšam uvoľniť cestu na útek pred stalkerom. Boli doslova slzy, krv a pot,“ zhodnotila Lívia Bielovič.

Hlavnou témou epizódy bude komplikovaná životná situácia Fedora a jeho mamy. Okrem toho sa bude vyvíjať aj Patrikova pretvárka. Tipneš si, či sa Klaudia konečne dozvie pravdu?

