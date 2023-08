FOTO: Rihanna v kampani SAVAGE X FENTY dojčí svojho syna. Na trh priniesla štýlové tehotenské podprsenky

MAKE MORE BABIES ­čĹÇ Najnov┼íie dokazuje, ┼że tehotensk├ę podprsenky m├┤┼żu by┼ą naozaj pekn├ę. ÔÇ×Pre─Źo v roku 2020, ke─Ć som doj─Źila ja, nenavrhla Rihanna tehotensk├║ kolekciu? Teraz si mus├şm urobi┼ą ─Ćal┼íie die┼ąa,ÔÇť p├ş┼íe fan├║┼íi─Źka na Instagrame.

Rihanna na svojom Instagrame pote┼íila v┼íetky mami─Źky aj tie, ktor├ę s├║ pr├íve v o─Źak├ívan├ş. V r├ímci svojej zna─Źky SAVAGE X FENTY predstavuje tehotensk├║┬ákolekciu. Na trh ju uv├ídza spolu s kampa┼łou, v ktorej hviezdi aj jej syn RZA. Ke─Ć┼że v┼íetci Rihannu pozn├íme, nikto asi ne─Źakal nudn├║ a nen├ípadn├║ spodn├║ bielize┼ł. Medzi produktmi n├íjde┼í podprsenky v r├┤znych farb├ích a ┼ít├Żloch. Kolekcia je u┼ż dostupn├í na ofici├ílnej str├ínke zna─Źky. Ceny sa pohybuj├║ od 44 a┼ż do 59 eur.┬áÔÇ×Len pre tieto podprsenky otehotniem,ÔÇť┬ávtipkuje ┼żena na Instagrame.┬á

Zna─Źka pon├║ka spodn├║ bielize┼ł so ┼íportov├Żm, ale aj so sexy ─Źipkov├Żm┬ábralette ÔÇ×lookomÔÇť. K├║pi┼ą si m├┤┼że┼í napr├şklad aj tri─Źko s n├ípisom┬áÔÇ×Make more babiesÔÇť. Funk─Źnos┼ą podprsenky podporuje pr├şjemn├Ż materi├íl aj detail odop├şnania na doj─Źenie. Pre maxim├ílny komfort m├í vzadu a┼ż ┼ítyri ├║rovne zap├şnania.┬á

ÔÇ×├üno, toto je ten moment, na ktor├Ż sme v┼íetci ─Źakali. Presne toto je to, pre─Źo milujem Rihannu.┬áZhost├ş sa ka┼żdej ├║lohy perfektne,ÔÇť┬áp├ş┼íu fan├║┼íikovia na soci├ílnych sie┼ąach.┬á