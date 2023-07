Revolúcia v nakupovaní topánok: na Slovensku sa otvorí prvá phygitalová predajňa, takto to bude fungovať.

Phygital obchody sú novým technologickým trendom. Čo to však znamená?

Keď si vravíš, že otvoriť kamennú predajňu k e-shopu je krok späť, najnovší koncept hybridného nakupovania eobuv.sk a MODIVO ťa vyvedie z omylu. Už posledný júlový týždeň si v novovybudovanej časti nákupného centra EUROVEA 2 môžeš vyskúšať budúcnosť nakupovania.

Futuristická predajňa módy, v ktorej nie je tovar

Vstup do predajne ťa prekvapí. Namiesto vešiakov a políc s tovarom ťa bude vítať usmiaty personál, robotický asistent nakupovania, množstvo gaučov, tabletov a veľkorozmerných obrazoviek.

„Sme nesmierne hrdí na to, že sme už aj na Slovensku otvorili prvú kamennú predajňu, ktorá ponuku eobuv.sk a MODIVO ešte viac priblíži k zákazníkom. Je to pre nás jeden z najdôležitejších trhov, preto som rád, že slovenskí zákazníci budú mať vďaka novej predajni zážitok z konceptu hybridného nakupovania, ktorému sa v európskych krajinách darí,“ komentuje otvorenie predajne riaditeľ pre slovenský a český trh Peter Bílík. Slovenská prevádzka sa tak pridá k 43 už otvoreným predajniam v Poľsku a 5 predajniam v ostatných krajinách.

Zdroj: MODIVO & eshop.sk

Nedaj sa preto zaskočiť a pohodlne sa usaď. Zo širokej ponuky značkovej módy multibrandových platforiem si priamo v predajni vyberieš to, po čom túžiš, presne tak, ako to robíš pri online nakupovaní doma. Vďaka platformám eobuv.sk a MODIVO máš prístup k stovkám značiek ako New Balance, Guess, Tommy Hilfiger, Crocs, Birkenstock a Emporio Armani. Možnosť vybrať si produkty online z akéhokoľvek miesta a v ktoromkoľvek čase, samozrejme, zostáva.

Keď sa ti lepšie vyberá v pohodlí domova, stačí, že navolíš v aplikácii možnosť „Najprv vyskúšajte, potom zaplaťte“, a po prijatí SMS notifikácie bude tvoj tovar pripravený na vyskúšanie v kamennej predajni. Ak to však urobíš priamo v predajni a vyberieš si z viac ako 40 000 produktov na sklade, vybavenie tvojej objednávky bude otázkou niekoľkých minút.

Revolúcia v online nakupovaní topánok

Presným 3D skenerom Esize.me si naskenuj chodidlo – aplikácia ti ponúkne podľa tvojich preferencií a dĺžky, šírky či výšky priehlavku nohy kúsky, ktoré ti sadnú ako uliate. Dáta sa ti uložia do aplikácie a môžeš ich využiť pri svojom ďalšom nákupe. Mamičky ocenia predpoveď rastu nohy dieťaťa podľa nameraných parametrov a budú tak vedieť presnejšie odhadnúť veľkosť topánky pre svoje dieťa.

A teraz príde tá zaujímavá časť: Všetky produkty, ktoré sú aktuálne na sklade a „naklikala“ si si ich do svojho virtuálneho nákupného košíka, ťa už o pár minút budú čakať nachystané v interaktívnej phygitalovej kabínke, ktorá pripomína exkluzívny šatník. Na vyžiadanie ti asistentky prinesú inú veľkosť vybraného tovaru.

Zdroj: MODIVO & eshop.sk

„Hoci sme v online predaji obuvi, doplnkov a oblečenia úspešní, rozhodli sme sa zamerať na offline prevádzky. Paradoxom totiž je, že aj v časoch popularizácie online nakupovania je tu stále veľmi početná skupina ľudí, ktorí si chcú produkt pred nákupom vyskúšať,“ vysvetľuje Mikołaj Wezdecki, e-commerce riaditeľ eobuv.cz a MODIVO.

Všetko, čo si si vybrala, si pohodlne vyskúšaš pri rôznych typoch osvetlenia a to, čo sa rozhodneš kúpiť online označíš a pohodlne odchádzaš z kabínky. Tvoj nový párty outfit alebo topánky na prímorskú dovolenku ťa už budú čakať nachystané pri pokladni. Príď si to vyskúšať priamo v deň otvorenia predajne alebo využi ktorýkoľvek z iných dní a zaži absolútne nový rozmer nakupovania s eobuv.sk a MODIVO v bratislavskej EUROVEI.