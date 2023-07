Hip Hop Žije sa neskončil v Bratislave. Príď na akciu Hudba Žije 2023 plnú mien ako Separ, Gleb či Kontrafakt

Pokiaľ si nestihol júlový event Hip Hop Žije, čakajú ťa ešte tri akcie so silným line-upom slovenských rapových hviezd. Tak čo, prídeš?

Je slovenský rap najviac počúvaným žánrom v tvojom playliste? Tak si ho poď vypočuť naživo pod letným holým nebom. Značka Hip Hop Žije oslavuje desiate výročie a na toto leto majú nachystaný bohatý program, ktorý odštartoval na začiatku júla festivalom Hip Hop Žije 2023 Bratislava. Nestihol si ho? Nevadí!

Čakajú ťa ešte festivaly Hudba Žije 2023 v dvoch mestách. Poriadne ťa vybláznia a naštartujú na ďalšiu udalosť Hip Hop Žije. Okrem iného ťa bude na týchto akciách baviť aj sprievodný program či rôzne DJ sety v štýlovej zóne Semtex vagóna.

Hudba Žije 2023 (29. 7. Bojnice)

Prvou zastávkou tohtoročného festivalu Hudba Žije budú Bojnice, a to na Plážovom kúpalisku. Čaká ťa sobota plná skvelých raperov ako Separ, Gleb, Nerieš, Majk Spirit a kopec iných, ktorí sa postarajú o poriadnu akciu.



Udalosť bude jeden deň. Klasická vstupenka ťa cez sieť Ticketportal vyjde 19,90 eura a VIP verzia 49,90 eura. Lístok typu VIP zahŕňa vlastný koridor pred hlavným pódiom, vlastný bar a sedenie vo VIP zóne.

Hudba Žije 2023 (4. – 5. 8. Domaša)

Pokiaľ si z východného Slovenska, môžeš sa tešiť, pretože na ďalšiu udalosť Hudba Žije nebudeš ďaleko cestovať. Akcia bude v penzióne Goral Nová Kelča pri Domaši. Budú to dva dni silného lineupu, ktorý pozostáva z mien ako Kontrafakt, Pil C, Samey, Porsche Boy a iných predstaviteľov rapovej scény. Či už sa rozhodneš prísť na jeden deň, alebo dva, môžeš si zobrať so sebou stan, ktorý si rozložíš v areáli.





Za klasický dvojdňový lístok zaplatíš cez sieť Ticketportal 25,90 eura. Ak chceš zažiť atmosféru zákulisia, kúp si Backstage VIP lístok, ktorý ťa vyjde 79 eur. Okrem iného budeš mať k dispozícii aj vlastný bar, komfortné sedenie, vlastný koridor pred pódiom a priamy kontakt s vystupujúcim.

Hip Hop Žije 2023 (18. – 19. 8. Duchonka)

Posledná akcia bude na mieste Duchonka Hrádza. V strede augusta tam odpáli festival Hip Hop Žije s našimi hviezdami ako Kontrafakt, Kali, Gleb, Moja Reč, Radikal Chef, Majk Spirit a ďalší.



Za festival Hip Hop Žije 2023 Duchonka dáš za bežný lístok 29,90 eura. Pokiaľ si chceš dopriať trochu nadštandardnejší zážitok, máš k dispozícii Backstage VIP lístky. Backstage VIP obsahuje komfortné sedenie, vlastný koridor pred pódiom, priamy kontakt s vystupujúcim a možnosť zažiť atmosféru backstageu. Kúpiš ho za 99 eur.

A aby si sa poriadne naladil na nastávajúce akcie, nezabudni si pustiť oficiálnu znelku Hip Hop Žije 2023, či už šoféruješ, upratuješ, alebo si len tak chceš vytvoriť letnú atmosféru: