KVÍZ: Vieš dobre šoférovať? Dokážeš uhádnuť všetky tvrdenia o bezpečnej jazde správne?

Tentoraz preveríme, čo vieš o bezpečnosti na cestách.

Bezpečná jazda nie je len o tom, či dokážeš dodržiavať značky a maximálnu povolenú rýchlosť. Vieš, ako sa správať, keď dostaneš šmyk na mokrej ceste, alebo čo robiť, ak zrazíš srnku? Spoločne s oddelením bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky sme pripravili niekoľko otázok, ktoré dôkladne preveria tvoje správanie na cestách.

Určite sa pamätáš na svoje pocity po prvej jazde v autoškole. Pomerne veľká skupina mladých vodičov sa takto počas šoférovania cíti stále aj napriek tomu, že autoškolou už dávno úspešne prešli. „Mnohí mladí si často urobia vodičák len preto, lebo sa to jednoducho od nich očakáva, a pritom žiadny vzťah k šoférovaniu alebo chuť aktívne šoférovať zatiaľ nemajú. Urobia si ho len preto, že ho majú aj ich rovesníci alebo im autoškolu zaplatili rodičia. Niektorým sa jazdiť nechce a vodičák majú len z princípu,“ vysvetľuje vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Roman Török. Dôvodom môže byť aj fakt, že nie v každej rodine je k dispozícii voľné auto „na trénovanie“.

Neskúsení vodiči alebo tí, čo si sadnú za volant po dlhšej prestávke, majú podľa odborníka tendenciu šoférovať pod stresom. Bežné situácie ich znervózňujú, cítia sa pod tlakom a robia nečakané manévre, ktoré môžu spôsobiť dopravnú nehodu. Ak patríš do tejto skupiny, jediné, čo ti pomôže, je zapracovať na svojej praxi.

„K šoférovaniu sa treba vrátiť postupne, s rešpektom, chladnou hlavou a so zdravým, nie prehnaným sebavedomím. Nezaškodí tiež zopakovať si základné pravidlá cestnej premávky. Pre toho, kto to naozaj potrebuje, sú tu napríklad kondičné jazdy. Vrátiť sa po rokoch za volant je vhodnejšie najprv na kratších trasách, v nie takej hustej premávke a skúsený prísediaci spolujazdec pre začiatočníka nikdy nie je na škodu. Nie je hanbou ani to, dať si na auto nálepku so symbolom ‚Z‘ a dať tým ostatným v premávke jasne najavo, že sa do toho stále iba dostávam a potrebujem možno trošku viac času,“ dodáva odborník.

Roman Török upozorňuje, že najrizikovejšou skupinou sú vodiči do dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia. Ak ťa čerstvý preukaz ešte páli vo vrecku alebo si nevieš spomenúť na svoju poslednú jazdu autom, tieto otázky sú presne pre teba. Zvládneš vyplniť kvíz na plný počet bodov?