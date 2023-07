Nový iPhone 14 versus repasovaný iPhone 13 Pro. Do čoho sa ti oplatí ísť?

Rozmýšľaš nad kúpou „jabĺčkového“ produktu, ale nevieš sa rozhodnúť, či zobrať nový iPhone 14 alebo skúsiť jeho repasovaného predchodcu iPhone 13 Pro?

V čase, keď technológie napredujú nezastaviteľnou rýchlosťou, je každá nová generácia smartfónov sprevádzaná vlnou nadšenia a očakávaní. Máš zálusk na nový iPhone a rozmýšľaš nad tým, či kúpiš najnovší iPhone 14, alebo sa skôr rozhliadneš po repasovanom iPhone 13 Pro? Aké sú hlavné rozdiely, vylepšenia a možné nedostatky? Odborníci z FixServisu ti pomôžu s rozhodnutím.

Takmer identický displej

Nový iPhone 14 má rovnaký 6,1-palcový OLED displej ako iPhone 13 Pro. Sú veľmi podobné, ale nie totožné. IPhone 13 Pro je jasnejší na 1 000 nitov v režime vysokého jasu (HBM). Naproti tomu iPhone 14 dokáže dosiahnuť iba 800 nitov. Obidva sú schopné dosiahnuť maximálny jas 1 200 nitov.

Procesor a RAM

Iphone 13 Pro aj 14 bežia na rovnakom čipe A15 Bionic, 6-jadrovom procesore so 6GB RAM. Úložisko začína od 128 GB. Výhodou pre iPhone 13 Pro je možnosť maximálneho interného úložiska 1 TB, zatiaľ čo iPhone 14 poskytuje najviac 512 GB.

Aké zariadenie má lepší fotoaparát?

IPhone 14 má rovnakú 12-megapixelovú kameru ako iPhone 13 Pro. Avšak „trinástka“ má najviac tri možnosti optického priblíženia vo variantoch 1x, 3x a 5x. Okrem toho obsahuje ďalšie funkcie, ako je makrofotografia a podpora pre Apple ProRAW.

Jednou z dôležitých výhod staršieho, no prémiovejšieho iPhonu 13 Pro je, že obsahuje špeciálny 3x teleobjektív. To znamená, že dokážeš zachytiť oveľa detailnejšie priblížené zábery ako iPhone 14, ktorý sa spolieha na orezanie.

Výdrž batérie

Čo sa týka výdrže batérie, iPhone 14 ti vydrží prehrávať videá 20 hodín, pričom iPhone 13 Pro až 22 hodín. Prehrávanie videí predstavuje jednu z najnáročnejších funkcii pre telefón. Ak by si náhodou chcel prejsť z iPhonu 13 Pro na 14, budeš sa musieť prispôsobiť poklesu obnovovacej frekvencie displeja zo 120 Hz na 60 Hz.

Komunikácia cez satelit a detekcia nehody

Novinku, ktorú priniesol iPhone 14 v porovnaní s iPhonom 13 Pro, je komunikácia formou satelitu. To znamená, že pokiaľ by si sa ocitol niekde, kde nie je pokrytá mobilná sieť, vieš odoslať SOS správu a zdieľať polohu práve vďaka tejto funkcii. Okrem iného vie iPhone 14 rozoznať autonehodu a automaticky kontaktovať záchranné zložky.

Ktorý mobil je finálnym víťazom?

Hoci mať najnovší model iPhonu znie veľmi lákavo, nemusí to byť pre teba najlepšou voľbou. Dobre si pozri cenu, porovnaj si ho aj so staršími telefónmi a premysli si, či to stojí za to.

Ak sa teda rozhoduješ medzi iPhonom 14 a iPhonom 13 Pro, najlepší pomer ceny a hodnoty získaš, keď si kúpiš práve repasovaný iPhone 13. Ako sme už vyššie písali, má podobný displej, rovnaký procesor a RAM ako iPhone 14. Navyše má fotoaparát s teleobjektívom a režim supermakro. Jediné, čo ti môže chýbať, je akčný režim pri zázname videa, ktorý má iPhone 14.

