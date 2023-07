KVÍZ: Koľko dobra sa v tebe skrýva? Odpovedz na otázky a zisti, čo je v tebe

Tento test ti možno prezradí niečo, čo si o sebe doteraz netušil.

„Som dobrá, ale nie som anjel. Pácham hriechy, ale nie som diabol,“ povedala kedysi Marilyn Monroe. Možno si sa v tomto citáte našiel aj ty. A možno máš pocit, že u teba prevláda jedna strana. Myslíš si, že si až príliš dobrý a niektorí ľudia ťa preto využívajú? Alebo ti už niekto povedal, že by si sa mal v niečom zmeniť? Odpovedz na niekoľko otázok a zisti, koľko dobra sa v tebe skrýva. Každý občas prežíva zápas dobra so zlom a záleží na konkrétnom charaktere, čo zvíťazí.

Myšlienke boja medzi dobrom a zlom sa venuje aj nová česko-slovenská miniséria Vedma, ktorú si môžeš pozrieť už teraz exkluzívne na Voyo. 5-dielna miniséria je zároveň prvým fantasy produktom, ktorý vznikol v našom filmovom prostredí. Celý príbeh sa odohráva v súčasnosti, siaha však až do 16. storočia. Zobrazuje alchymistu Filipa, ktorý, spoločne so svojimi deťmi Luciou a Tomom, vďaka elixíru dlhovekosti žije viac než 400 rokov. Táto dlhovekosť je však vykúpená zlosťou, nešťastím a utrpením iných ľudí. Filip sa, spoločne so svojimi potomkami, rozhodne tohto prekliatia zbaviť. Jediné, čo musia urobiť, je prejsť do dimenzií, kde už nebudú potrebovať fyzické telo. Potrebujú však prejsť portálom, ktorý pred zlom stráži Vedma. Nastáva tak odveký súboj o zajtrajšok – boj dobra so zlom, konflikt svetla a temnoty.

Hlavnú zápornú rolu si zahrala slovenská herečka Gabriela Marcinková. V minisérii stvárňuje bezohľadnú a krutú Luciu (dcéru Filipa), ktorá hrá podľa vlastných pravidiel. Ide si pevne za svojím cieľom nehľadiac na iných. Vedma je hereckým debutom českej speváčky Annet Charitonovej, ktorú môžeš poznať ako Annet X. Vo Vedme stvárňuje študentku Kláru, ktorá postupne zisťuje, že má nadprirodzené schopnosti. Okrem nich sa môžeš tešiť na ďalšie herecké hviezdy a legendy. Vo Vedme uvidíš Dagmar Havlovú, Jaroslava Dušeka, Ivana Franěka, Vicu Kerekes či Dušana Cinkotu.

Chceš vedieť, koľko dobra sa v tebe skrýva a čo by si mohol zmeniť? Odpovedz na naše otázky a zisti o sebe viac. Si dobrák, ktorý nikdy nepovie nie, alebo si ideš za svojím a podobne ako Lucia nehľadíš na iných? Možno budeš prekvapený.