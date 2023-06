Nové sex toys na trhu: Playboy predstavil nové erotické pomôcky na „plytkú stimuláciu“

Z kedysi ikonického magazínu sa vyvinula firma, ktorá ponúka sortiment erotických pomôcok. V júni predstavili druhú generáciu, tentokrát zameranú na tzv. plytkú stimuláciu.

Playboy sa do biznisu s hračkami vrhol už začiatkom roka, keď pomerne potichu predstavili prvú kolekciu s názvom Playboy Pleasure. Nájdeš medzi nimi klitorálne stimulátory, vibrátory aj hračky na penis. V júni predstavili ďalšie produkty z línie: tentokrát ide o tri vodoodolné pomôcky, ktorými chcú podľa Mashable redefinovať sexuálne objavovanie so zameraním na plytkú masturbáciu.

Tieto pomôcky sú navrhnuté tak, aby stimulovali viaceré erotogénne zóny naraz vrátane bodu G, klitorisu a vstupu do pošvy. Okrem klasických vibrácií pritom fungujú aj vo viacerých iných módoch, ideálnych na tzv. shallowing (čiže plytkú masturbáciu). To je stimulácia, pri ktorej hračku alebo penis zasunieš do vagíny len sčasti, čím sa stimuluje veľmi citlivá časť okolo vstupu.

V ponuke je Ring My Bell v tvare prsteňa, ktorý má krátku časť na penetráciu a simuluje tak plytký prienik do vagíny. Okrem neho majú v ponuke dva vibrátory so špeciálnym výklenkom na stimuláciu bodu G a klitorisu zároveň. Produkty stoja od 80 do 112 dolárov, zatiaľ ich kúpiš len zo zahraničia.