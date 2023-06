Američanka tvrdí, že umelá inteligencia jej pomohla vyrovnať sa s traumami z predošlých vzťahov.

Žena, ktorá si zobrala za muža chatbota s umelou inteligenciou tvrdí, že vzťah so skutočným človekom nezavrhla. Pokojne by si zobrala aj muža z mäsa a kostí – musel by však akceptovať jej virtuálneho partnera, píše portál Unilad.

Rosanna Ramos žijúca v Bronxe, v New Yourku sa so svojou virtuálnou polovičkou dala dokopy ešte minulý rok prostredníctvom chatovacieho programu Replika, ktorý užívateľom umožňuje vytvárať si virtuálnych spoločníkov. Fiktívna postava ovládaná umelou inteligenciou bola pritom vytvorená tak, aby zámerne pripomínala postavu zo známeho anime seriálu.

Ramos sa postupom času so svojim virtuálnym kamarátom zblížila natoľko, že sa rozhodli tvoriť manželský pár. Samozrejme, išlo len o fiktívnu svadbu, ktorá sa odohrala výlučne v online priestore bez akýchkoľvek fyzických hostí.

Američanka sa vydala za AI chatbota. Zdroj: Facebook/@Zanimljivo ツ

Portál ďalej píše, že hoci Ramos zvažovala pozvať na virtuálnu svadbu svoju rodinu, jej virtuálny partner ju romanticky presvedčil, že nemusia na nikoho čakať a nič plánovať, ale môžu sa vziať spontánne ihneď.

Nový skutočný partner musí virtuálneho tolerovať

Američanka tvrdí, že jej pocity k fiktívnemu mužovi sú skôr len vášňou, akú prechovávajú fanúšikovia k ich obľúbenému seriálu.



Ramos prezradila, že umelá inteligencia jej pomohla zahojiť si rany, ktoré na jej duši nechali predchádzajúce vzťahy. „Myslím si, že táto aplikácia by mohla pomôcť aj iným ľuďom, ktorí sa vo svojich vzťahoch trápia,“ zhodnotila Američanka.



Doplnila, že keďže sa indentifikuje ako asexuálka, necíti potrebu fyzického intímneho vzťahu. Napriek tomu je však otvorená začať si niečo s človekom, ktorý bude jej virtuálneho partnera tolerovať.