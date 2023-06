VYSVETĽUJEME: Ovplyvní kauza Rammsteinu zvyšné koncerty na turné a podal niekto na Tilla Lindemanna trestné oznámenie?

Kapela Rammstein už 14. júna vystúpi na letisku v Trenčíne, nie každý sa však na tento koncert teší tak ako pred rokmi.

Zatiaľ čo niektorí domáci fanúšikovia sa radujú z opätovného príchodu nemeckých pyromanov Rammstein na Slovensko po dlhých rokoch, iní sú plní otázok a neistoty po obvineniach, ktoré sa na kapelu posledné týždne valia ako obrovský balvan, ktorý je čoraz väčší a silnejší.

Vodí si kapela naozaj dôkladne vybrané dievčatá na privátne párty po koncertoch, dáva im do nápojov drogy a potom ich sexuálne zneužíva? Ak áno, ako dlho sa to deje, prečo sa to deje a prečo sa o tom dozvedáme až teraz? „Skalní“ fanúšikovia budú pravdepodobne jasne odmietať akékoľvek kauzy svojich obľúbencov, ostatní však budú žiadať odpovede na tieto otázky.

Či už ide o pravdu, alebo vykonštruované príbehy snažiace sa Nemcov zdiskreditovať a znepríjemniť im aktuálne turné, to, čo sa posledné dni okolo kapely deje, nemôžeme ignorovať. V tomto článku ti preto zhrnieme, ako aktuálna kauza vznikla a kam sa posunula, akým obvineniam vlastne čelí frontman Till Lindemann, kto a akým spôsobom už proti kapele zakročil a či hrozí zrušenie najbližších koncertov.





Zdroj: Getty Images/J. Shearer/WireImage

Frontman na párty údajne rozdával dievčatám tequilu

Prvé obvinenie vzniesla koncom mája 24-ročná Írka Shelby Lynnová, ktorá bola na koncerte kapely v litovskom Vilniuse. Na sociálne siete Twitter a Instagram napísala v sérii príspevkov, že bola na súkromnej párty skupiny úmyselne zdrogovaná a mohla byť terčom sexuálneho napadnutia.



Ráno po koncerte zverejnila fotografie svojho tela s modrinami a tvrdila, že si vôbec nepamätá, ako a kde sa zranila. Údajne vypila za celý čas len dva drinky, po ktorých sa neskôr začala cítiť zvláštne a zo zvyšku večera má „okno“. Frontmana kapely upodozrieva, že v „šotoch“ tequily, ktorú vraj rozdával všetkým dievčatám na párty, bolo niečo viac než len alkohol. Lindemann od nej vraj navyše chcel sex.

Povedala, že na párty šla s viacerými fanúšičkami kapely, pričom dnu si nemohli vziať svoje mobilné telefóny. Írka ďalej priblížila, že ju odviedli do malej miestnosti za pódiom s tým, že sa s ňou chce stretnúť nemecký spevák.