KVÍZ: Máš pevnú vôľu? Zisti, či sa dáš ovplyvniť druhými alebo si stojíš za svojím

7 10

Prespíš budík a vyzerá to tak, že budeš poriadne meškať do práce. Ráno ťa čaká dôležitá porada, na ktorej nesmieš chýbať. Rýchlo sa nachystáš a sadáš do auta. Máš nutkanie dupnúť na plyn? Vyber si možnosť, ktorá ti je najbližšia.