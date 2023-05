Elizabeth Olsen sa ponúkla Quentinovi Tarantinovi na spoluprácu. Vraj by si chcela zahrať v jeho poslednom filme

Uvidíme mladšiu sestru dvojičiek Mary-Kate a Ashley v poslednom filme Quentina Tarantina?

Hollywoodska herečka Elizabeth Oslen, ktorú môžeš poznať z úspešných marveloviek (Avengers, WandaVision) ako Wandu Maximoff alebo Scarlet Witch, v rozhovore pre Variety prezradila, že by si chcela spolupracovať s Quentinom Tarantinom, predtým než režisér odíde do filmového dôchodku.

Napriek tomu, že v posledných rokoch žiari v megalomanských trhákoch, netají sa tým, že miluje artovú a nezávislú kinematografiu. Koniec koncov debutovala skvelou nezávislou drámou Martha Marcy May Marlene (2011) a neskôr sa objavila v ďalších „menších“ snímkach ako Very Good Girls (2013) alebo Ingrid Goes West (2017).



Pre Variety priznala, že miluje filmy Švéda Rubena Östlunda (Triangle of Sadness), Gréka Yorgosa Lanthimosa (The Favourite, The Lobster) či Američana Ariho Astera (Hereditary, Midsommar). Vzápätí na to spomenula aj legendárneho Quentina Tarantina (Pulp Fiction, Kill Bill) a dodala, žeby si rada zahrala pod jeho vedením.



Tarantino prednedávnom oznámil, že plánuje nakrútiť svoj posledný film v kariére. Jeho názov bude The Movie Critic. Scenár je už údajne hotový a nakrúcať plánuje na jeseň. Obsadenie ešte nie je známe.



Či si režisér kultových diel ako Reservoir Dogs alebo Inglourious Basterds všimne túto ponuku Elizabeth Olsen je otázne. Nepochybne by však potešil viacero fanúšikov. Herečku momentálne môžeš vidieť v kriminálnej minisérii Love & Death. Nájdeš ju na HBO MAX.