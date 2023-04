Chceš pomôcť zlepšiť svoje okolie? Takto môžeš získať stovky eur pre svoj nápad

Máš nápad, ako zlepšiť svoje okolie, no chýbajú ti financie? Poradíme ti, ako sa môžeš jednoducho dostať k stovkám eur pre svoj projekt.

Ak máš nápad, ako zlepšiť svoje okolie, či poznáš niekoho, kto sa realizuje v rámci zaujímavého verejne prospešného projektu, môžeš získať stovky eur vo forme grantu na jeho podporu. Tesco už trinásty rok po sebe pomôže neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, školám či škôlkam, ako aj športovým klubom, útulkom DSS-kám a obciam získať finančnú podporu z ich grantového programu. Do 7. mája je možné registrovať sa, rozhodovať o tom, kto získa financie na svoj projekt, budeš môcť aj ty.

Zdroj: TESCO SR

Výhodou je, že finančnú podporu vo výške 300, 600 alebo 1 300 eur získa až 231 nápadov! Šanca získať financie na pomoc dobrému nápadu je preto veľká. Tesco počas doterajších dvanástich ročníkov programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporilo 2 310 projektov sumou vo výške takmer 1,9 milióna eur.

„Záleží nám, aby sme dlhodobo prispievali k zlepšeniu života komunít na Slovensku. Veríme, že zrealizované projekty inšpirujú ďalšie organizácie v regiónoch, aby svoje nápady prihlásili formou projektov. V rámci trinástej edície získa podporu 231 projektov a tie si rozdelia takmer 170-tisíc eur,“ vysvetľuje Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

O grant sa môžeš uchádzať aj opakovane, podobne ako napríklad Združenie priateľov Hričovského hradu. „Teší nás, že sa môžeme do grantového programu Tesca zapojiť aj každý rok. Môžem len vrelo odporúčať. Pokiaľ sa dá, zapájame sa pravidelne a určite sa netreba nechať odradiť prípadným neúspechom. Vyplnenie elektronického formulára netrvá dlho a za prípadné získanie finančnej podpory a propagácie v hlasovacej fáze to určite stojí za to,“ hovorí Jozef Mihálik zo Združenia priateľov Hričovského hradu.

Zdroj: TESCO SR

Ak sa chceš do grantového programu zapojiť so svojím projektom, premysli si, čo by si chcel realizovať a koľko eur by stála realizácia tvojho nápadu. Potom ho stačí už len registrovať a bojovať o to, aby sa práve tebou prihlásený projekt dostal medzi 231 vybraných. Šancu získať finančnú podporu majú projekty, vďaka ktorým vzniknú nové komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky alebo sa zrealizujú rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy či vzdelávacie aktivity. Výsledky sa dozvieš už v júni.

O výške podpory rozhodnú počas leta zákazníci hlasovaním prostredníctvom žetónov vo všetkých obchodných prevádzkach Tesca na Slovensku. Projekt s najvyšším počtom hlasov v danom obchode získa finančnú podporu vo výške 1 300 eur, projekt s druhým najvyšším počtom odovzdaných žetónov získa grant v sume 600 eur a na projekt na treťom mieste Tesco prispeje sumou 300 eur.

Projekty, ktoré pomôžu zvýšiť kvalitu života v regiónoch po celom Slovensku, môžeš prihlasovať do 7. mája na webovej stránke grantového programu. Za ostatných 12 ročníkov „Vy rozhodujete, my pomáhame“ sa podarilo: