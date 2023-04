Metlobal z Harryho Pottera si zahráme na PC a konzolách. To, čo v Hogwarts Legacy chýbalo najviac, prichádza ako extra hra

Warner Bros. Interactive Entertainment (Warner Bros. Games) nečakane oznámilo multiplayerovú hru zo sveta Harryho Pottera s názvom Harry Potter: Quidditch Champions. Z neho je jasné, že pôjde o metlobalový titul. Hra vyjde niekedy v budúcnosti na PC a konzolách (určite to platí pre PS5 a Xbox Series X/S).

Na tejto stránke sa hráči môžu registrovať na chystané testovanie hry. Dátum testov však tvorcovia neprezradili. Nie je známe ani to, či pôjde o free to play titul, alebo plnohodnotnú hru s cenovkou 40 či 60 eur.

Z opisu hry je jasné, že metlobalové zápasy budú hlavnou náplňou hry, no hráči sa môžu tešiť aj na iné dobrodružstvá (pravdepodobne niečo ako preteky v titule Hogwarts Legacy). V Harry Potter: Quidditch Champions bude možné upravovať si aj vzhľad postavy. Na hre pracujú vývojári zo štúdia Unbroken Studios už niekoľko rokov. Tvorcovia vydali len krátky teaser trailer, v ktorom nie sú žiadne hrateľnostné zábery.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampionspic.twitter.com/AQhKfg4NKD