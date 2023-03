Odmietol poskytnúť DNA: Šéf NAKA spomína na moment, keď podozrivého z vraždy Puškára vypočúval pred rokmi.

OK

Prípad brutálnej vraždy študenta Daniela Tupého v rokoch 2012 až 2020 vyšetroval súčasný riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko. V rozhovore Aktuality.sk teraz odhalil detaily vyšetrovania a uviedol, prečo sa mu obvinený Adam Puškár zdal podozrivý už v minulosti.

Daňko obvineného Puškára vypočúval v roku 2020. „Zanechal u mňa určitú stopu, určité vyššie podozrenie. Musím to takto povedať. Vtedy nevypovedal, využil svoje právo a odmietol to. Rovnako však odmietol poskytnúť svoju vzorku DNA. Ale ja som vydal príkaz a so súhlasom prokurátora sme mu odobrali DNA,“ uviedol Daňko.

Vo vyšetrovaní mohlo dôjsť k pochybeniu

Neúspech vyšetrovania mohli zapríčiniť viaceré pochybenia už krátko po vražde. „Z vyšetrovacieho spisu viem, že ak v tom období niekto odmietol odovzdať svoju DNA, tak sa s ním ďalej nepracovalo. Podľa mňa to bola chyba, pretože trestný poriadok bol v tom čase ešte benevolentnejší, než je teraz. Naozaj bolo vtedy možné každej osobe zobrať DNA,“ zamýšľa sa Daňko.

Keby DNA vzorky odobrali, páchateľov mohli identifikovať už dávno. „Tento krok zo strany bývalých vyšetrovateliek prípadu som nevnímal ako šťastný,“ zhodnotil Daňko.

Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študenta zaútočila skupina mužov a zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Národná kriminálna agentúra obvinila v prípade vraždy advokáta Adama Puškára, ktorý je aktuálne vo väzbe.

