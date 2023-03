Punkáč, ktorý zažil neonacistov z čias vraždy Tupého: Keby bol vtedy Erasmus, v Bratislave by bolo každý týždeň niekoľko mŕtvych

Branislav Noskovič je bývalým organizátorom undergroundových koncertov a od 90. rokov členom bratislavskej punkovej scény, ktorú v minulosti pravidelne napádali neonacisti. Niektorí z nich boli údajne zaplatení aj do dodnes nevyriešenej vraždy Daniela Tupého.

Hovorili sme spolu aj o neonacistickom zoskupení Rebel Klan Engerau, ktorej členov nedávno zadržali v prípade vraždy Daniela Tupého. „Z Rebel Klan Engerau som registroval aj Mateja Bulíka, ktorý chodil na základnú školu na našom sídlisku. V dospelosti bol neonacista, známy bitkár a mal za sebou množstvo útokov. Bol aj členom neslávne známej kapely Juden Mord,“ hovorí Noskovič.

Ďalej nám vysvetlil, ktoré časti v Bratislave boli kvôli neonacistom „no go zóny“, ako vyzeral neonacistický web, kde sa chválili útokmi na ľudí, a ako ich skupina 20 neonacistov napadla priamo pred klubom kameňmi.

Kedy boli v Bratislave najväčšie problémy s neonacistami?

Za najhoršiu osobne vnímam druhú polovicu 90. rokov a začiatok milénia. Koncom 90. rokov, keď som mal asi 17 rokov, som sa istý čas fakt bál chodiť po vonku s výraznejším oblečením. Keď som si chcel obliecť nejaké punkové tričko, radšej som si ho dal pod bundu. Ak totiž človek v noci nejako vytŕčal z davu, bola veľká šanca, že sa hlavne na určitých miestach dostane do problémov.

Ale to nebolo o tom, že na teba niekto zakričí alebo ti dá facku. To bolo o tom, že niekomu zlomili nos, lebku, vybili mu zuby, zbili ho bejzbalkou alebo ho dobodali. A poznám veľa ľudí, ktorí boli napadnutí zbraňami, ktoré ich mohli zabiť.

Dnes už útoky neonacistov nie sú také bežné. V akom období nastala zmena?

Meniť sa to začalo po vražde Daniela Tupého, to bolo v podstate akési vyvrcholenie toho najhoršieho obdobia. Zároveň to bolo obdobie, keď začalo byť Slovensko viac otvorené svetu a prejavilo sa to na spoločenskej klíme. Potom už prišli razie, samozrejme, neúspešné a neefektívne. Často boli na punkových a antifašistických akciách, kde by našli vrahov Daniela Tupého asi ťažko. Následne sa o to začali viac zaujímať aj médiá, politici, spoločnosť.

Stále sa to dialo, jasné, ale v tom období po vražde už nebolo to násilie také výrazné. Keď som končil vysokú a mal som asi 25 rokov, začal som aj organizovať koncerty v Intergalaktickej Oblude – to bol taký legendárny klub bratislavskej undegroundovej scény. Práve na tieto miesta však útočili neonacisti. V Oblude sa to ešte pár rokov mlelo, ale postupne sa to začalo tlmiť.

Čiže dá sa povedať, že neonacistické skupiny v Bratislave po vražde Daniela Tupého začali upadať?

Nepovedal by som, že vyslovene upadať, ale tí najaktívnejší ľudia už zrejme zostarli. Tá ideológia zla však stále zostáva. Niektorí z nich sa dostali do politiky, iní sú aktívni právnici, všakáno. Ďalší kandidovali za SNS, ale mali istý incident vo vírivke, no a máme tu aj bratislavského neonacistu Rasťa Rogela, ktorý kandidoval za ĽSNS.

Keď hovoríme o tom, že násilnosť tohto typu sa z ulíc čiastočne vytratila, ale úplne nezmizla, kto za týmito útokmi stojí teraz?

Teraz útoky preberajú hlavne hooligans fanúšikovia jedného bratislavského klubu, ktorý toto podhubie zastrešoval a zastrešuje celé roky.

Ako si spomínaš na obdobie vraždy Daniela Tupého?

Bolo to pre nás všetkých vtedy naozaj silné. V našej komunite sme neustále počuli o tom, že neonacisti niekoho napadli, bodli, ale nakoniec to človek prežil. Tentoraz už však niekoho zabili. No treba povedať, že neonacisti v Bratislave zavraždili človeka už pred Danielom Tupým. Išlo o Ignáca Mezeia, ktorý bol Róm a človek bez domova. O jeho vražde z roku 2001 sa však príliš nepísalo. Rozhodne nie toľko ako o vražde Daniela Tupého.

Mali ste po tejto vražde viac strach?

Jasné. Aj nás na koncertoch stále upozorňovali, aby sme domov chodili v skupinách a boli opatrní. Radili nám, aby sme sa kvôli sebaobrane ozbrojovali. Bežne ľudia po koncertoch chodili s odisteným kaserom, pripraveným boxerom či obuškom.

