Tisícky turistov smútia. Svetoznáma pláž v Grécku zostane tento rok zatvorená, dôvody sú podľa úradov jednoznačné

Grécke úrady zakázali vstup na svetoznámu pláž na ostrove Zakynthos. Organizácia pre antiseizmické plánovanie a ochranu podľa denníka National Herald poukázala na nebezpečenstvo rizika zosuvov pôdy z takmer 200-metrových útesov v dôsledku erózie, a tak sa na pláž Navagio turisti tento rok nedostanú.

Rozhodnutie prišlo po rokovaní ministerstiev, gréckej polície, pobrežnej stráže a regiónu Iónske ostrovy. Opatrnosť je podľa gréckych úradov na mieste aj preto, že v roku 2018 sa na ikonickej pláži pri zosuve skál zranilo sedem ľudí vrátane dvoch detí. Pri zosuve dokonca 34-ročná Češka utrpela poranenia chrbtice.

Dramatic landslide in Zakynthos Island, Greece.



The beach of Navagio in Zakynthos was struck by a massive rockfall resulting in 7 people injured including 2 children.

The incident occurred in 13 of September 2018.



Video @4mevsimdoga#geology #science #greece #zakynthos pic.twitter.com/8bqsw3y6Nr