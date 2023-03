Termín platenia daní sa blíži: kedy musíš platiť, čo si môžeš dať do nákladov a ako požiadať o odklad?

Koniec marca je každoročne dátumom, ktorý sa spája s podaním daňového priznania. Na čo všetko by si mal myslieť pri jeho podávaní, čo robiť v prípade, že marcový dátum nestíhaš, a aké pokuty ti hrozia v prípade, ak by si daňové priznanie nepodal? Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky kladené v súvislosti s jeho podaním.

Úplne na začiatok pár faktov. Daňové priznanie si povinný podať vždy do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, čiže do 31. marca 2023. Treba však dodať, že tento dátum je zároveň aj dátumom, do ktorého musíš daň aj zaplatiť. Daňové priznanie je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2022 dosiahla zdaniteľné príjmy, ktorých výška presahuje sumu 2 289,63 €.

Daňové priznanie fyzickej osoby. Zdroj: TASR/Radoslav Stoklasa

Ak si trúfaš urobiť daňové priznanie sám, na oficiálnej stránke finančnej správy nájdeš aj podrobné návody a vzorové zadania. V prípade, že pracuješ na trvalý pracovný pomer, nemusíš to veľmi riešiť. Vo väčšine prípadov za zamestnancov podáva priznanie po udelení súhlasu daňové oddelenie firmy.

V prípade, že máš príjem na TPP, ale popri ňom máš aj bočné príjmy a daňové priznanie za teba nepodáva tvoj zamestnávateľ, budeš potrebovať tlačivo typu B a návod na jeho vyplnenie nájdeš tu. V prípade, že pracuješ ako živnostník, príkladový postup, ako aj vzorové zadanie nájdeš na stránke tiež. S jeho vyplnením by ti mohla pomôcť napríklad aj slovenská aplikácia priznanie.digital.

Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenie daní?

Áno. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznanie si môžeš o ďalšie tri celé kalendárne mesiace. To neplatí, ak je daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Najneskorší možný dátum na podanie teda pripadá na 30. jún 2023. V prípade, že sú súčasťou tvojho príjmu aj príjmy zo zahraničia, lehotu si môžeš predĺžiť až o šesť kalendárnych mesiacov, a tak najneskorší možný dátum na jeho podanie bude 30. september 2023.



Predĺženie obdobia na podanie daňového priznania by si mal oznámiť daňovému úradu ešte pred 31. marcom 2023 a mal by si v ňom uviesť nový dátum, do ktorého priznanie podáš a taktiež zaplatíš daň. Predĺženie lehoty iba oznamuješ daňovému úradu, nemusíš sa báť, že by bolo zamietnuté, a teda ani nemusíš čakať na žiadne schválenie. Daňový úrad ho beztak neposiela.

Aká pokuta ti hrozí, ak nepodáš daňové priznanie?

Finančná správa na svojich stránkach informuje, že výška pokuty za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote sa pohybuje v rozpätí od 30 eur do 16 000 eur. Ak daňové priznanie nepodáš ani po výzve správcom dane, sadzba sa môže zvýšiť.

Môžem poslať daňové priznanie poštou alebo ho môžem podať osobne na úrade?

Odpoveď je áno aj nie. Na stránke finančnej správy si over, či ti nevznikla povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky. Spravidla všetky právnické osoby, ako aj fyzické osoby, ktoré sú registrované napríklad ako živnostníci, musia komunikovať s úradom len elektronicky.

Nepresné daňové priznanie ťa môže stáť pokutu. Zdroj: Pexels/Rodnae Production

Portál podnikajte.sk však upozorňuje na to, že ak by takáto osoba napríklad poslala daňové priznanie poštou, úrad ho nebude evidovať, a tak tvoju povinnosť podať daňové priznanie bude považovať zo nesplnenú.

Ak podnikám, čo všetko si môžem odpočítať ako náklady?

Na Slovensku nie je zriedkavé, že pri nákupe prakticky čohokoľvek od novej chladničky cez lístky do kina až po dovolenku dostaneš od známych radu, aby si si veci jednoducho evidoval ako náklad, o ktorý si znížiš základ dane. Všetky takéto rady by si mal však brať s nadhľadom.

Pri obhajovaní týchto nákladov totiž leží bremeno primárne na pleciach daňovníka a daňový úrad či súd nemusí tieto náklady uznať. „Každý podnikateľ môže mať nejaký legitímny dôvod, prečo potrebuje pre svoj výkon podnikania drahšie hodinky, kabelku a tak ďalej. Potrebné je však preukázať nutnosť takéhoto štandardu, aby si daňovník napríklad získal dôveru u určitých klientov a podobne. Zároveň musí byť dostatočne vysvetlené, že takéto vybavenie nie je používané súkromne. Súdy riešili napríklad prípad obstarania okuliarov žeriavnikom, ktorý mal očnú chybu. Súd v tomto prípade takýto náklad nepovažoval za daňový výdavok, pretože žeriavnik by si musel beztak tie okuliare obstarať,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z Highgate LawTax.

Čo mi hrozí, ak si ako náklady uvediem niečo, čo by som nemal?Daňová optimalizácia je hlavne o poznaní práva a hraníc, nie o počúvaní rád svojich známych. Pri zistených nedostatkoch ti totiž hrozia pokuty vo výške aj niekoľko tisíc eur. Daňový advokát Peter Varga upozorňuje, že za krátenie daní môže navyše hroziť trest odňatia slobody až do výšky 12 rokov, podľa rozsahu.

Krátenie daní ťa môže vyjsť poriadne draho. Zdroj: Unsplash/niu niu

„So stúpajúcou spoločenskou a ekonomickou situáciou na Slovensku a mierou informačného rozvoja vo verejnej správe bude pravdepodobne narastať aj vyspelosť slovenského podnikateľského sektora a možnosti štátu efektívnejšie bojovať proti týmto právnym a daňovým neduhom. Navyše hranica prekročenia z pásma ‚pokuty‘ do pásma trestnoprávnej zodpovednosti je na Slovensku (a nielen na Slovensku) veľmi nejasná. Tým je poskytnutý široký priestor pre orgány činné v trestnom konaní pri uplatňovaní vlastnej, aj svojvoľnejšej, úvahy,“ uzatvára Varga.

Čo sú paušálne výdavky a kto si ich môže uplatniť?Paušálne výdavky sú v podnikateľskom prostredí často skloňovaným pojmom. Ide o výdavky, ktoré podnikateľ nepreukazuje skutočnou evidenciou svojich nákladov, ale sú definované percentom z príjmov, ktoré určuje zákon o dani z príjmov. Ich uplatnenie je výhodné najmä vtedy, ak podnikateľovi pri jeho činnosti reálne nevznikajú vysoké náklady.

V skratke povedané, ak na svoje podnikanie nepotrebuješ nakupovať množstvo tovaru alebo drahé výrobné stroje, ale na prácu ti stačí čas, zručnosti a notebook, pravdepodobne je pre teba výhodné uplatniť si ich. Môžeš si ich uplatniť až do výšky 60 % zo svojich príjmov, maximálne však do výšky 20 000 eur. Presný návod, ako podať daňové priznanie s ich uplatnením, poskytuje portál podnikajte.sk.

