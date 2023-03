Od roku 2024 si ľudia budú musieť zaplatiť za vstup do Európskej únie. Už vieme, koľko bude poplatok stáť

OK

OK

Cestovný systém ETIAS (Európsky systém pre cestovné informácie a povolenie) mal byť spustený v priebehu tohtoročného novembra. Jeho štart sa však odkladá až na rok 2024, informuje CNN.

Systém ETIAS bude slúžiť ako zavádzanie predbežného súhlasu prostredníctvom online formulára pre občanov mimo krajín EÚ, ktoré sú oslobodené od vízovej povinnosti. Tým sa vraj uľahčí prechod cez hranice a zvýši sa bezpečnosť.

Zakúpenie autorizácie, ktorá je platná na 3 roky, bude stáť 7 eur. V online formulári bude potrebné okrem osobných údajov vyplniť otázky zamerané na to, či je osoba prichádzajúca do krajín EÚ z konfliktnej zóny alebo má záznam v trestnom registri.

V prípade rizikových žiadostí môže byť vstup do krajín EÚ zamedzený. Rozhodnutie by v prípade každej žiadosti malo prísť do 4 týždňov, uvádza web Európskeho parlamentu.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Store Norske Leksikon

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.