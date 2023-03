Billie Eilish si z mobilu vymazala všetky sociálne siete. Bola už unavená z toho, čo tam videla

Dvadsaťjedenročná americká speváčka Billie Eilish povedala v podcaste Conan O’Brien Needs a Friend, že si z mobilu vymazala všetky sociálne siete a nesleduje ich, pretože už bola unavená z toho, čo tam videla.



Videá, kde ju kritizovali či urážali, sa jej vraj až príliš dostali do hlavy a začali ju ovplyvňovať a znechucovať. S O´Brienom sa zhodli, že jej sociálne siete vôbec nepomáhali v kreativite. Myslí si, že jej tento digitálny detox môže pomôcť aj v iných oblastiach než len pri tvorbe.



Povedala však, že to pre ňu nebolo ľahké rozhodnutie, keďže sa považuje za dieťa internetu a vďaka nemu sa tiež zviditeľnila a neskôr stala celosvetovou hviezdou. Preslávila sa melancholickou skladbou Ocean Eyes.



Dnes je držiteľkou viacerých cien Grammy a dokonca tiež Oscara za najlepšiu originálnu pieseň k filmu. Ocenenie získala za skladbu No Time To Die, ktorá odznela v rovnomennej bondovke z roku 2021.





Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.