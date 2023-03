„Väčšinou mám pred výplatou pár centov.“ Žijú mladí Slováci od výplaty do výplaty alebo dokážu šetriť? (Anketa)

Mohlo by sa zdať, že mladí ľudia dnes bezhlavo míňajú na gastro, nočný život či cestovanie. V skutočnosti však Slováci vo veku 18 až 24 rokov šetria spomedzi všetkých vekových kategórií najčastejšie, hoci aj nižšie sumy. Väčšina z nich má podľa prieskumu spoločnosti Kruk nasporenú sumu vo výške jedného mesačného príjmu.

Zaujímalo nás, ako sú na tom naši čitatelia, a preto sme sa prostredníctvom nášho Instagramu pýtali na šetrenie a mesačné náklady. Prekvapilo nás, že niektorí z našich respondentov majú pred výplatou na účte len pár centov a iní, naopak, niekoľko tisíc eur. A čo ty, ako si na tom so šetrením?

Najnovšie prieskumy však ukazujú aj to, že správanie mladých ľudí môže viesť k zadlžovaniu. Mladší spotrebitelia totiž čoraz častejšie využívajú možnosť „kúpiť teraz, zaplatiť neskôr“. Viac o tomto trende si prečítaj tu

O tom, ako si lepšie nastaviť rozpočet a postupne si vytvoriť finančnú rezervu, sme sa bavili s expertom v nedávnom rozhovore na Refresheri.

„Väčšinou mám pred výplatou pár centov“

V ankete sme sa našich čitateľov pýtali, či žijú od výplaty do výplaty alebo si dokážu ušetriť. Prezradili nám aj to, koľko im zostane na účte deň pred výplatou.

„Teraz mám na účte 80 eur, ale väčšinou to býva par centov,“ hovorí nám 18-ročný Richard. Najviac ho vyjde nočný život a gastro. „Keďže som ešte študent a nemám veľa výdavkov, snažím sa tak 60 percent príjmu investovať,“ dodáva na záver.

Podobne je to aj v prípade Tammie, ktorá takisto najviac minie na gastro. Okrem toho má veľa výdavkov na svojho psa a módu. Sú mesiace, keď si vôbec nedokáže šetriť, niekedy sa jej to však podarí. „Ideálne je zakaždým si dopredu urobiť rozpočet na daný mesiac a držať sa ho. Vždy sa môžu vyskytnúť aj výdavky, ktoré prekvapia, a treba s tým počítať. No a hlavne si každý mesiac niečo ušetriť, aj keby to malo byť jedno euro,“ dodáva.

Matej sa snaží mať pred výplatou na účte aspoň 90 eur ako rezervu. „Najviac miniem na gastro, jedlo a snacks,“ priznáva. Človek by mal mať podľa neho ako rezervu jednu výplatu a zvyšné peniaze v ETF fondoch. „Mali by sme sa snažiť o lepší život, veď sme tu len raz,“ motivuje na záver. Najprv však podľa neho treba zaplatiť výdaje a dlhy.

Michaela ešte nie je plnoletá, a tak sa snaží podľa svojich slov šetriť, čo sa dá. Svoju výplatu však míňa najmä na oblečenie a na účte jej pred výplatou zostane 100 eur. Jej rada znie: nemiňte všetky peniaze hneď v prvý deň po výplate.

„Necestujem, nechodím do baru“

Štěpán je opak našich doterajších respondentov. Nemá problémy s hospodárením a na účte mu vraj pred výplatou zostane tak 1 300 eur. Prebytok peňazí dáva na sporiaci účet alebo ich investuje.

„Najviac určite miniem na jedlo a na nájom. Necestujem, nechodím do baru a nemám priateľku,“ hovorí Štěpán. Dodáva, že vedie skromný samotársky život.

Devätnásťročný športovec Tomáš presné výdaje nepočíta, no vraví, že určite nežije od výplaty do výplaty. Všetko minie na cestovanie. Dodáva však, že je rozumné odložiť si nejaké percentá z príjmu a investovať ich.

Ani Patrik nemá problém so šetrením. Na bežnom účte má momentálne 2 800 eur, výplata mu príde o štyri dni. Mesačne ho najviac vyjde jedlo. „Lepšie je ma šatiť ako živiť,“ smeje sa. Každý mesiac investuje do ETF fondov, polovica výplaty mu potom zostane na nájom, stravu a benzín. „Zvyšok z toho mám na zábavu ako fitko, wellness, oblečenie. No väčšinu ušetrím na dovolenky,“ dodáva.

