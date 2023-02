Hviezda PSG čelí vážnemu obvineniu zo znásilnenia. Ženu vraj bez dovolenia chytal v rozkroku, kým bola jeho snúbenica v Dubaji

Hviezdny marocký obranca, semifinalista MS v Katare a jeden z najobľúbenejších hráčov francúzskeho futbalového klubu PSG Achraf Hakimi podľa denníka Le Parisien čelí obvineniam zo znásilnenia.

Francúzska prokuratúra ho začala vyšetrovať po sťažnosti anonymnej 24-ročnej ženy, ktorá prišla osobne vypovedať na policajnú stanicu. K napadnutiu údajne prišlo v luxusnej štvrti Boulogne-Billancourt.

