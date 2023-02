Paris Hilton prehovorila o znásilnení. Pamätám si, ako bol na mne, zakrýval mi ústa a hovoril: Sníva sa ti to

Dedička hotelového impéria, podnikateľka, módna ikona a najnovšie aj novopečená mamička Paris Hilton v roku 2020 vyšla von s pravdou o tom, že jej život nebol vždy len prechádzka ružovou záhradou. V dokumente This is Paris, ktorý nájdeš na Youtube, priznáva, že ako 16-ročná tínedžerka bola niekoľkokrát sexuálne zneužitá.

Podľa informácií Rolling Stone sa to stalo práve v internátnej škole Provo Canyon v Utahu, v ktorej strávila celý rok. Ešte pred vydaním jej očakávanej knihy Paris The Memoir, ktorú uvedie na trh už 14. marca tento rok, sa Paris rozhodla o svojom traumatickom detstve odhaliť oveľa viac detailov a verejne priznáva veci, ktoré doteraz netušila nielen verejnosť, no ani jej rodina.

V exkluzívnom rozhovore pre Glamour UK tento týždeň prezradila, že ešte rok pred „zážitkami z Utahu“ bola ako 15-ročná dvakrát obeťou zneužívania.

Ako prvú Paris spomína skúsenosť so svojím učiteľom, ktorý sa neprijateľne správal k nej aj ostatným mladým dievčatám. Tento zážitok vraj z pamäti nachvíľu vytesnila, no o pár rokov neskôr si celkom zreteľne spomenula a dala dokopy, čo presne sa dialo. „Bola som také mladé dievča a nechala som sa zmanipulovať mojím učiteľom,“ hovorí Paris v rozhovore a opisuje, ako jej neprestajne vyvolával, flirtoval s ňou a snažil sa jej dokázať, že je jeho „vyspelá žena“.

Učiteľ však nezostal iba pri slovách. Hilton spomína, ako ju v jeden večer vlákal do svojho auta pred jej rodinným domom a pobozkal ju. Zachránilo ju údajne to, že sa v diaľke objavili jej rodičia. „Len sme sa bozkávali, ale keby neprišli moji rodičia, čo by sa stalo?“ pýta sa.

Zdroj: Getty Images

Potom ako učiteľ spanikáril, ju údajne po šialenej jazde po Bel Air zaviezol domov so slovami „vypadni“. Paris priznáva, že sa cítila tak trápne a ponížená, že o tomto „nemilom“ zážitku doteraz nikomu nepovedala, dokonca ani rodine. „Neviem, čím presne to bolo, len som sa za celú situáciu tak hanbila,“ hovorí. „Bolo to v takom mladom veku a dotklo sa ma to zvláštnym spôsobom,“ otvorene dodáva.

Po incidente vraj nejaký čas bývala u svojej babičky v Palm Springs, no na víkendy sa kvôli kamošom vracala do LA, kde skoro vždy trávili čas v nákupnom centre Century City mall. Práve tam prišla do styku s mnohými staršími mužmi, ktorí tam zabíjali čas. Paris priznáva, že sa s nimi rozprávali, dali im svoje čísla a jeden deň sa s nimi dokonca ocitli v dome, kde im nalievali alkohol.

„Predtým som alkohol nemala, no neskôr, keď som si dala jeden alebo dva dúšky, okamžite som začala pociťovať závraty a mdloby,“ opisuje a dodáva, že muž jej mohol dať do pitia rohypnol. O pár hodín nato sa zobudila a vedela, že sa niečo stalo. „Spomenula som si na to. Pamätám si, ako bol na mne, zakrýval mi ústa a hovoril: ,Snívaš, sníva sa ti to.‘ Šepkal mi to do ucha,“ hovorí na záver Hiltonka. Podobne ako v prvom prípade, cítila sa zahanbená a celkom sa stiahla do seba.

Paris Hilton prezradila pred vydaním svojej knihy dramatické detaily zo svojho života. Priznáva znásilnenie aj to, ako sa to stalo. Zdroj: HarperCollins

Paris na titulke novej knihy pózuje v bielych šatách a s ružovým pozadím aj napriek tomu, že príbeh jej života má v sebe aj veľa temna. To, čo ju prinútilo rozprávať, zatiaľ zostáva záhadou. Po knihe princa Harryho Spare sa tak svet už onedlho dočká dramatických detailov z ďalšieho celebritného života, o ktorom vie verejnosť, no mnohokrát aj tí najbližší veľmi málo. Parisinu knihu si už teraz môžeš predobjednať na webovej stránke vydavateľstva Harpercollins.

