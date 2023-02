VIDEO: Mark Zuckerberg si dal netradičný MMA sparing so šampiónom UFC.

OK

O tom, že Mark Zuckerberg trénuje MMA, sme ťa informovali ešte v septembri minulého roka. Zakladateľ a generálny riaditeľ Facebooku zverejnil na sociálnych sieťach video a následne ho pochválil dokonca aj Conor McGregor.





Naposledy si Zuckerberg zatrénoval so súčasným šampiónom perovej váhy v UFC, Austrálčanom Alexandrom Volkanovským. Nešlo však o obyčajný sparing v telocvični, ale o „boj“ so špeciálnou výbavou, keďže všetky ich pohyby boli transformované do metaverza pomocou ich avatarov.

Sparing sa udial pred Volkanovského zápasom v UFC o titul v ľahkej váhe s Islamom Makhachevom. Austrálčan ho napokon prehral, no v tesnom zápase až na body. Stal sa však rozhodne najnáročnejším protivníkom obávaného Rusa.