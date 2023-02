10 skutočne originálnych nápadov na valentínske rande, ktorým ohúriš

Redaktorky a redaktori Refresheru, ako aj profesionálne dohadzovačky a majiteľky zoznamovacích agentúr prinášajú 10 tipov na originálne rande.

Samozrejme, využiť ich môžeš aj pri akomkoľvek inom rande. Tieto tipy ťa môžu „živiť“ ešte niekoľko narodenín, výročí a špeciálnych príležitostí, v prípade potreby narušia rutinu a poslúžia ako inšpirácia na aktivity, ktoré ešte nie sú klišé. Ak chceš čítať viac článkov o vzťahoch, nájdeš ich tu.

Návšteva psej alebo mačacej kaviarne

Mačacie alebo psie kaviarne sú skvelým miestom na rande pre milovníkov zvierat. Obľúbená je napríklad psia škôlka a kaviareň v Bratislave, kam môžeš prísť na návštevu so svojím štvornohým miláčikom, ale môžeš prísť, aj keď psa doma nemáš, a jednoducho niekoľko hodín pobudnúť a hrať sa so psami, ktoré tam sú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Psia škôlka & Caffeteria (@psiaskolkacaffeteria)

Odporúčame naštudovať si pravidlá fungovania konkrétnej zvieracej kaviarne vopred. Milovníci zvierat môžu sviatok zaľúbených osláviť napríklad aj dobrovoľníckou prácou a pomôcť s venčením psov v útulku, no my ti to neodporúčame. Práve počas sviatkov majú totiž v útulku oveľa viac ponúk na pomoc než počas všedných dní.

Romantická plavba na Dunaji

