Tuhé mrazy až pod –20° C odchádzajú. Na Slovensku sa cez víkend výrazne oteplí, predpovedajú meteorológovia zo SHMÚ

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval, že nás aj dnes v noci zasiahol mráz, ktorý na niektorých miestach dosahoval teploty pod –20 °C. Už onedlho by sa však malo na území Slovenska otepliť.

„Najnižšiu teplotu sme dnes ráno namerali v Červenom Kláštore –21,4 °C, v Podolínci –20,9 °C a v Polomke –20,6 °C. V ďalších dňoch sa poveternostná situácia zmení – od severozápadu k nám začne prúdiť teplejší vlhký vzduch a nočné mrazy tak výrazne poľavia,“ uvádza SHMÚ.

Podľa portálu iMeteo môžeme výrazne miernejšie teploty očakávať od 11. februára zo soboty na nedeľu. Nočné teploty by sa mali pohybovať okolo –2 až –8 °C. V priebehu soboty na naše územie zároveň dorazia aj zrážky. Na väčšine Slovenska bude skôr snežiť, ale na západe by mal prísť dážď.

Sneh napadne hlavne v Žilinskom a v Prešovskom kraji do približne 5 centimetrov a v okolí hôr treba očakávať snehovú nádielku do 10 centimetrov. Zrážky by však mali do nedele dopoludnia ustáť.

Zdroj: SHMÚ

