Boris Kollár sa chválil, že pred rokmi ukradol obraz Mekyho Žbirku a falšoval jeho podpisy. Na autogramoch vraj pekne zarobil.

Predseda parlamentu Boris Kollár sa 4. februára zúčastnil na vernisáži venovej spomienke legendárneho slovenského hudobníka Mekyho Žbirku. Málokto vie, že sa Kollár so Žbirkom dobre poznali z 80. rokov minulého storočia, a tak si chcel šéf parlamentu na svojho priateľa zaspomínať niekoľkými príhodami, informuje Pluska.

Hostí sa okrem iného snažil pobaviť aj historkami o tom, ako zosnulému hudobníkovi ukradol obraz a kedy falšoval jeho autogramy.

„Meky bol mojím dobrým rodinným priateľom. V mladosti som pre neho pracoval ako technik. Na Štrbskom Plese sme strávili s rodinami veľa spoločného času, najmä cez Vianoce a na Nový rok,“ povedal Kollár.

Na falšovaní podpisov zarobil

Spomenul aj príhodu, podľa ktorej si falšovaním podpisov Mekyho kedysi zarobil pekné peniaze. „Pred jedným koncertom mi dal podpiskarty. Meky podpísal prvých 50 kariet a potom mi povedal – počúvaj, rozdaj to fanúšikom,“ opisoval.

„Išiel som do backstagu a tam som našiel ďalších 300 kariet. Keď skončil koncert, prišiel som za ním a dal som mu balík peňazí. On sa ma opýtal, čo to je. Hovorím mu, vieš čo, podpísal som ich za teba, predal som každú po 5 korún a to je tvoj polovičný zárobok z toho (smiech),“ priznal sa predseda parlamentu.

Nehanbil sa pritom spomenúť ani incident, počas ktorého vraj Mekymu ukradol obraz. „Dodnes mám jeden obraz z roku 1988 z Považskej Bystrice, veľmi rád ho zapožičiam na výstavu. (smiech) Vtedy som to doslova odmontoval zo steny, neviem, či to bola krádež, ale premiestnil som ho ku mne (smiech),“ dodal Kollár.

Jeho hovorkyňa Michaela Jurcová však následne pre SME uviedla, že v skutočnosti nešlo o obraz, ale o plagát.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.