Spolužiakov v Novákoch chcel zabiť sekerou, do väzenia však nepôjde. Poslali ho na liečenie.

Špecializovaný trestný súd uložil Alexandrovi, ktorý napadol sekerou svojich spolužiakov v novembri 2022, ochranné liečenie. Zdôvodnil to tým, že chlapec vykonal trestný čin v zlom psychickom stave, informujú tvnoviny. Súd ešte musí rozhodnúť o tom, do akého zariadenia ho umiestnia.

Po útokoch ho NAKA obvinila z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu a Špecializovaný trestný súd ho zobral do väzby. V januári 2023 však prokurátor trestné stíhanie zastavil, pretože podľa znaleckých posudkov Alexander trpí psychickou poruchou.

Chcel napadnúť čo najviac ľudí

16-ročný Alexander si útok plánoval už dlhší čas a pôvodne chcel zaútočiť v autobuse. Za jeho vyčíňanie vraj môžu sny, v ktorých sa mu objavovali osoby a sekery, čo ho podľa jeho slov motivovalo zaútočiť. Chlapec počas útoku mieril hlavne na životne dôležité orgány a zároveň chcel napadnúť čo najviac ľudí.

„Po príchode do školy, zatvoril dvere v triede, vytiahol sekeru a zaútočil na spolužiaka, ktorý sa bránil, sekeru mu vytrhol a potom ušiel. Následne napadol spolužiačku, ktorú udrel do čela a do chrbta ostrou časťou sekery. Svoje údery na spolužiakov smeroval do oblasti hlavy, keďže sa snažil ich zabiť. Chcel napadnúť čo najviac ľudí,“ citovala sudkyňa z jeho výpovede v uznesení.

